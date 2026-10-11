Потвърдено: Ювентус възстанови двама от контузените за днешния си мач

От Ювентус публикуваха състава си от 22-ма играчи за днешното си гостуване на Каляри от шестия кръг на Серия "А".

Коварно гостуване за Ювентус в Сардиния

Наставникът Лучано Спалети ще може да разчита на двама играчи, които се възстановиха от своите контузии по време на паузата в първенството заради националните отбори. Става въпрос за бековете Андреа Камбиазо и Хуан Кабал, които пропуснаха последните четири мача на своя тим. От друга страна, от състава на “бианконерите” ще отсъстват цели осем играчи. Вратарят Камил Грабара, полузащитниците Кефрен Тюрам и Мануел Локатели, крилата Кенан Йълдъз и Жереми Бога, както и нападателите Аркадиуш Милик и Джеф Екатор продължават да лекуват своите травми. Към тях трябва да се добави и новопривлеченият резервен страж Нето, който трябва да изтърпи наказание от последния си двубоя с Ботафого. Така за днешната среща е повикан вратарят на дубъла Рикардо Раду, който ще бъде трети избор след Гулиелмо Викарио и Карло Пинсолио.

Luciano Spalletti's squad for #CagliariJuve this evening! 📜 Powered by @WhiteBit https://t.co/zpqVymlAEf — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) October 11, 2026

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Снимки: Gettyimages