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Коварно гостуване за Ювентус в Сардиния

  • 11 окт 2026 | 07:55
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Коварно гостуване за Ювентус в Сардиния

Днес предстои пореден интригуващ дуел от 6-ия кръг на Серия А. Каляри приема Ювентус на своя стадион „Унипол Домус“ в неделната вечер на 11 октомври от 21:45 ч. Главен съдия на сблъсъка на остров Сардиния ще бъде Маттео Марченаро.

Воденият от Фабио Пизакане тим прави най-добрия си старт в ерата на трите точки за победа, записвайки четири успеха в първите пет кръга. Преди паузата за националните отбори сардинците постигнаха три поредни победи в първенството, последната от които с 1:0 като гост на Удинезе, след като преди това надделяха над Аталанта (2:1) и Лече (1:0). С актив от 12 точки Каляри заема невероятното 4-то място в класирането и се отличава с най-добрата защита в Серия А, допускайки едва 2 гола от началото на кампанията.

Ювентус на Лучано Спалети изостава на две точки от съперника си и се намира на 8-о място в подреждането с 10 точки (3 победи, 1 равенство и 1 загуба). „Старата госпожа“ влезе в международната пауза в добро настроение, след като записа две поредни победи със „суха мрежа“ – първо разгроми НЕК Неймеген с 5:0 в Лига Европа, а след това надделя над Аталанта с 2:0 в Торино. Единствената грешна стъпка на отбора като гост бе поражението с 2:3 от Сасуоло.

Въпреки че Ювентус исторически доминира в това съперничество, последните няколко мача показват изравняване на силите. В последния двубой между двата тима през януари 2026 г. Каляри спечели у дома с 1:0. Преди това, през ноември 2025 г., Ювентус надделя с 2:1 у дома. В последните си пет мача за първенство срещу сардинците торинци имат две победи, две равенства и една загуба, което показва,телно гостуванията на „Унипол Домус“ вече са сериозно изпитание за гиганта от Торино.

За халфа на Каляри Мишел Адопо това ще бъде мач №100 в Серия А (78 от които с екипа на сардинци). В същото време крилото на Ювентус Едон Жегрова се намира във отлична форма, като е участвал пряко в три гола (два гола и една асистенция) в последните си два мача за първенството.

Домакините от Каляри ще бъдат без халфа Алесандро Деиола, който претърпя операция на коляното. Трайно контузен с скъсани кръстни връзки е и Матиа Феличи, а под въпрос остава нападателят Кевин Карлос.

За гостите от Ювентус извън строя поради контузии са Кенан Йълдъз (счупване на стъпалото), Хуан Кабал (мускулен проблем), Джеф Екатор и вратарят Камил Грабара.

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