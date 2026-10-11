Дженоа обяви промените в своето ръководство

От Дженоа официално обявиха напускането на спортния директор Диего Лопес, назначаването на Стефано Мелисано за негов наследник и пристигането на Франсоа Модесто като футболен директор.

Лопес прекара почти година като ръководител на Дженоа, като преди това работеше за Лил, Мускрон, Бордо и Ланс. Причина за раздялата с 37-годишния испанец е желанието му да стане директор във втородивизионния английски Бърнли. От друга страна, Мелисано, който ще отговаря за трансферната политика на “грифоните”, има опит като шеф на Лече, Специя и Фиорентина. 45-годишният италианец ще си сътрудничи с Модесто, който преди това е бил ръководител в Олимпиакос, Нотингам Форест, Монца и Ювентус. На 48-годишния французин ще бъде поверен стратегическият проект на генуезците.

📝 Il Genoa CFC comunica la conclusione del rapporto professionale con Diego López, che lascia il ruolo di Chief of Football del Club. La Società desidera esprimergli il più sentito ringraziamento per l'impegno, lo sviluppo delle diverse aree della struttura sportiva, la dedizione e la grande professionalità dimostrate nel corso del suo mandato alla guida dell'area tecnica rossoblù. Il Genoa CFC rivolge a Diego López i migliori e più sinceri auguri per il prosieguo della sua carriera professionale. — Genoa CFC (@GenoaCFC) October 11, 2026

📝 Il Genoa CFC comunica l’ingresso nell’organigramma societario di François Modesto in qualità di Chief of Football e di Stefano Melissano nel ruolo di Direttore Sportivo. La nota del Club 👉 https://t.co/nE1jD7DDlX https://t.co/U7uHAahO60 — Genoa CFC (@GenoaCFC) October 11, 2026

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Снимки: Gettyimages