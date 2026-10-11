Дженоа обяви промените в своето ръководство

От Дженоа официално обявиха напускането на спортния директор Диего Лопес, назначаването на Стефано Мелисано за негов наследник и пристигането на Франсоа Модесто като футболен директор.
Лопес прекара почти година като ръководител на Дженоа, като преди това работеше за Лил, Мускрон, Бордо и Ланс. Причина за раздялата с 37-годишния испанец е желанието му да стане директор във втородивизионния английски Бърнли. От друга страна, Мелисано, който ще отговаря за трансферната политика на “грифоните”, има опит като шеф на Лече, Специя и Фиорентина. 45-годишният италианец ще си сътрудничи с Модесто, който преди това е бил ръководител в Олимпиакос, Нотингам Форест, Монца и Ювентус. На 48-годишния французин ще бъде поверен стратегическият проект на генуезците.
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