Легенда на Ювентус: Футболът днес е само пари, не го следя

Бившият капитан на Ювентус Анджело Перуци, който има почти 300 мача под рамката на италианския гранд, заяви, че не следи съвременния футбол. Героят от финала на Шампионската лига през 1996-а срещу Аякс призна, че не харесва комерсиализацията в най-популярния спорт. Славният вратар даде интервю за "Ла Република" по повод 30-годишнината от завоюването на Междуконтиненталната купа в Токио - последният голям международен трофей на "бианконерите".

"Беше много оспорван мач. Срещу Ривър Плейт изиграхме великолепно първо полувреме, като почти вкарахме няколко гола чрез Ален Бокшич. На почивката му казах: "Ако не спечелим, първият, за когото ще дойдат, ще си ти!". Е, знаете какво стана - Дел Пиеро реши нещата. Никога след това не съм гледал срещата на запис. Това са красиви спомени, но са далечни. Имах късмета да играя в Серия "А" двадесет години. Спрях на 37, а се пенсионирах на 54. Животът ми след футбола със сигурност е не по-малко важен", довери бившият италиански национал.

"Да, страстта ми към футбола вече не е същата. Знам, че загубихме с 1:4 срещу Белгия. Но не гледах мача. Вече не следя футбола, той е доминиран само от пари и телевизия. Няма да плюя в чинията, от която съм ял толкова дълго време, но се чудя какво е останало в тази чиния. Страстта, на пръв поглед, е минимална. Винаги съм харесвал елиминациите, наистина не харесвам Шампионската лига в настоящия ѝ вид, с нейната безкрайна първа фаза. Още по-малко световното първенство с 48 отбора", продължи световният шампион от Берлин.

"Бих казал, че съм старомоден. Когато чуя дълги разговори за тактика, си казвам, че в крайна сметка футболът все още е игра на 11 срещу 11. Липсва ми единствено малкият мач в края на тренировката, когато играете като деца, просто за забавление. За миг най-големите ти приятели стават твои врагове, но това наистина е миг, който веднага изчезва. Това е същността на футбола, тогава виждаш душата на играча", завърши най-добрият вратар в Серия "А" за 1997, 1998 и 2007 г.

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Снимки: Imago