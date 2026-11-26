Бившият капитан на Ювентус Анджело Перуци, който има почти 300 мача под рамката на италианския гранд, заяви, че не следи съвременния футбол. Героят от финала на Шампионската лига през 1996-а срещу Аякс призна, че не харесва комерсиализацията в най-популярния спорт. Славният вратар даде интервю за "Ла Република" по повод 30-годишнината от завоюването на Междуконтиненталната купа в Токио - последният голям международен трофей на "бианконерите".
"Беше много оспорван мач. Срещу Ривър Плейт изиграхме великолепно първо полувреме, като почти вкарахме няколко гола чрез Ален Бокшич. На почивката му казах: "Ако не спечелим, първият, за когото ще дойдат, ще си ти!". Е, знаете какво стана - Дел Пиеро реши нещата. Никога след това не съм гледал срещата на запис. Това са красиви спомени, но са далечни. Имах късмета да играя в Серия "А" двадесет години. Спрях на 37, а се пенсионирах на 54. Животът ми след футбола със сигурност е не по-малко важен", довери бившият италиански национал.
"Да, страстта ми към футбола вече не е същата. Знам, че загубихме с 1:4 срещу Белгия. Но не гледах мача. Вече не следя футбола, той е доминиран само от пари и телевизия. Няма да плюя в чинията, от която съм ял толкова дълго време, но се чудя какво е останало в тази чиния. Страстта, на пръв поглед, е минимална. Винаги съм харесвал елиминациите, наистина не харесвам Шампионската лига в настоящия ѝ вид, с нейната безкрайна първа фаза. Още по-малко световното първенство с 48 отбора", продължи световният шампион от Берлин.
"Бих казал, че съм старомоден. Когато чуя дълги разговори за тактика, си казвам, че в крайна сметка футболът все още е игра на 11 срещу 11. Липсва ми единствено малкият мач в края на тренировката, когато играете като деца, просто за забавление. За миг най-големите ти приятели стават твои врагове, но това наистина е миг, който веднага изчезва. Това е същността на футбола, тогава виждаш душата на играча", завърши най-добрият вратар в Серия "А" за 1997, 1998 и 2007 г.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago