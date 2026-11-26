Съставите на Олимпиакос и Милан

Милан гостува на Олимпиакос в среща от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Мачът в Пирея започва в 19:45 часа.

Досега “росонерите” са едно от разочарованията на турнира, тъй като имат три загуби и една единствена победа. Домакините от Олимпиакос пък са на другия полюс с три успеха до днес.

Наставникът на Милан Рубен Аморим залага на Гонсало Рамош на върха на атаката, подпомаган от младите Алфаджо Сисе и Диего Морейра. Лука Модрич е аут заради контузия, като с травми са още няколко футболисти на тима.

Your Rossoneri to take on Olympiacos 📋 https://t.co/QSoS9eHM9l — AC Milan (@acmilan) November 26, 2026

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Μίλαν! / Our line-up for today’s match against AC Milan! 🔴⚪️ #OlympiacosFC #OLYMIL #UEL https://t.co/RltBrXmwev — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 26, 2026

Историята не е на страната на Милан. Седемкратният европейски клубен шампион никога не е печелил при визита на гръцки съперник в европейските клубни турнири. Последното гостуване на Олимпиакос през декември 2018 година завърши със загуба с 1:3, която коства на „росонерите“ продължаването напред в Лига Европа.

Съставите:

ОЛИМПИАКОС: Ортега, Рецос, Смайлович, Пирола, Бруно, Педерсен, Фройлер, Са, Мартинс, Жота Силва, Гонсалес

МИЛАН: Менян, Хила, Де Винтер, Диавара, Еступинян, Яшари, Рабио, Хътчинсън, Сисе, Морейра, Рамош

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