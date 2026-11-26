Чаби Алонсо: Искаме да покажем силна реакция утре, има много причини за лошото ни представяне

Мениджърът на Челси Чаби Алонсо говори пред медиите преди утрешното гостуване на Нотингам Форест. “Сините” от Лондон са в лоша форма и имат три загуби в последните си четири двубоя в първенството.

„Искаме да покажем нашата реакция, искаме да покажем, че можем да се представим много по-добре – това е основният ни приоритет и целта ни за утре, защото очакваме труден мач и трябва да бъдем конкурентоспособни и да го покажем утре. Разговорите ми със собствениците и спортния директор бяха за утре, за срещата, че трябва да покажем силна и състезателна реакция, на нивото на което трябва да бъдем утре и в останалите мачове. Че трябва да се справяме много по-добре, че показаното в последния ни мач не е било достатъчно добро - това бяха основните теми”, започна испанецът.

“WE JUST MISSED MANY BASICS TO COMPETE!” 😤 Xabi Alonso on Chelsea’s collapse against Leeds https://t.co/GuZq1TGy6c — BeanymanSports (@BeanymanSports) November 26, 2026

Чаби говори и за причините, според които представянето на отбора е незадоволително: “Има много такива. Футболни причини, неща, които не можем да си позволим, основни елементи във футбола, които са толкова важни, за да се състезаваме на това ниво. Ако ги нямаш, играеш така, както ние играхме, и със сигурност идеята, целта, работата и разговорите бяха насочени именно в тази посока – да покажем добра игра и да се състезаваме много по-добре утре.

Не мисля, че проблемът е в комуникацията между играчите. Мисля, че повечето от тях комуникират, има добра връзка между тях, така че не се притесняваме от това. Трябва да можем да се српавяме с интензивни и хаотични ситуации когато играем у дома и като гости. Още от пътвия си ден тук установих колко трудно е да имаш абсолютен контрол над мачовете и трябва да можем да се справяме с това“.

Xabi Alonso says Wesley Fofana has apologised for the timing and the nature of his YouTube interview and Chelsea now consider the matter “closed”. Fofana gave an extended interview to French YouTuber Zack Nani this week in which he made light of missing Chelsea’s decisive penalty against Liverpool in the Carabao Cup, as well as revealing that his representatives had advised him to honour his lucrative contract when he felt tempted to quit football as a result of his severe injury problems. 📝 @liam_twomey 🔗 https://t.co/RAhC7DeR6T — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 26, 2026

Попитан дали отбраната му е готова да се изправи срещу физически силни нападатели като бившия играч на Челси Лиъм Делап, испанецът отговори: „Това са стандартите на Висшата лига. И със сигурност е важно нещо, за което сме говорили – трябва да се представим много по-добре, трябва да се справим много по-добре, защото ако не го направим, няма да можем да контролираме важни ситуации в мача. През тази седмица анализирахме и обсъждахме нещата. Това важи както за утрешния мач, така и за остатъка от сезона – трябва да бъдем по-конкурентни в тази област. В противен случай ще имаме проблеми. Но сега вече е ясно – трябва да го приложим на практика.“

Чаби потвърди също, че отборът отново ще е без Жоао Педро, а Максенс Лакроа е със седмица по-близо до завръщане. Добрата новина е за Мойсес Кайседо, който е на линия за утре.

Xabi Alonso says Wesley Fofana has apologised for the timing and the nature of his YouTube interview and Chelsea now consider the matter “closed”. Fofana gave an extended interview to French YouTuber Zack Nani this week in which he made light of missing Chelsea’s decisive penalty against Liverpool in the Carabao Cup, as well as revealing that his representatives had advised him to honour his lucrative contract when he felt tempted to quit football as a result of his severe injury problems. 📝 @liam_twomey 🔗 https://t.co/RAhC7DeR6T — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 26, 2026

Мениджърът на Челси коментира и интервюто, което Уесли Фофана даде по-рано през седмицата за популярен ютюбър, в което бранителят се пошегува с пропуска, който направи от дузпа срещу Ливърпул за Карабао Къп. Алонсо потвърди, че е говорил с футболиста: “Обсъдихме това с него. И със сигурност беше неприятно. Той се извини. Разбира, че в онзи момент не е постъпил правилно, че съдържанието не е било подходящо. Ние подхождаме сериозно към нещата и той заяви, че това няма да се повтори, а ние знаем, че не искаме подобни неща. И със сигурност те няма да се повторят. Темата е приключена“.

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Снимки: Imago