Парма надви Дженоа за първата си шампионатна победа през сезона

Отборът на Парма записа първия си шампионатен успех през сезона, след като спечели с 2:1 като домакин на Дженоа в среща от петия кръг на Серия "А". Така „дуковете“ прекъснаха поредицата си от четири мача без победа срещу този опонент.

„Джалоблу“ взеха аванс в 38-ата минута, когато Давид Ромеро получи топката от Ел Билал Туре и се разписа с удар от границата на наказателното поле. „Грифоните“ обаче наложиха натиск през второто полувреме. Така се стигна до 70-ата минута, когато при тяхна контраатака Лоренцо Коломбо изведе със своя пас Милутин Осмаич, който прати топката покрай излезлия напред Едоардо Корви за изравнителното попадение. Десет минути по-късно обаче Понтус Алмквист проби в наказателното поле и със своя изстрел отбеляза победния гол за домакините.

Така Парма събра четири точки и се измъкна от зоната на изпадащите, изкачвайки се до 15-ото място в класирането. Дженоа пък остана на предпоследната 19-а позиция със само един пункт след петия си пореден мач в първенството без успех от началото на кампанията.

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