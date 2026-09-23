Тоти отхвърлил две предложения да се завърне в Серия "А" на 48 години

Бившият нападател на Рома Франческо Тоти разкри за оферти от Дженоа и Комо в автобиографията си, които е отхвърлил на 48 години.

„Казах „не“ на Серия "А". Казах „не“ на Дженоа. Казах „не“ на Комо. Бях на 48 години. Отборите се свързаха с мен и аз се поколебах. Те ме накараха да се замисля. В крайна сметка заключението винаги беше едно и също - въпросът, който си задавах: възможно ли е да играя за друг отбор освен Рома? Бях на 48, но възрастта в крайна сметка престава да има значение. Да, ставаме по-бавни, но кракът не остарява - всички са съгласни с това: не ти трябва ботокс. Рома беше основното. Не беше проблем и никога няма да бъде. Спортното предателство не познава възраст - няма значение дали си на 18 или 48“, пише Тоти в автобиографията си.

Тоти се отказа от футбола на 41-годишна възраст през 2017 г. Той прекара 24 години с римския клуб, изигравайки 787 мача и отбелязвайки 307 гола.

Тоти стана шампион на Италия през 2001 г. и спечели Световното първенство през 2006 г. с италианския национален отбор.

Francesco #Totti al CorSera: “Potevo tornare a giocare in Serie A a 48 anni (due anni fa, ndr). Era tutto vero: mi volevano #Gilardino al #Genoa e #Fabregas al #Como: ci hanno provato con forza, ma alla fine decisi di non procedere”. #calciomercato pic.twitter.com/vPSuvGj0By — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 22, 2026

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