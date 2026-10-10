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Дженоа сломи Фиорентина с ранни голове за първата си победа в Серия "А"

  • 10 окт 2026 | 18:25
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Дженоа сломи Фиорентина с ранни голове за първата си победа в Серия "А"

Отборът на Дженоа най-после записа първата си шампионатна победа през сезона, след като спечели с 2:1 като домакин на Фиорентина в откриващата среща от шестия кръг на Серия "А". От друга страна, това е първа загуба за “виолетовите” след завръщането на Паоло Ваноли начело на тима.

Успехът на “грифоните” дойде след две ранни попадения. В седмата минута капитанът на гостите Давид Де Хеа изби далечен шут на Стефан Ел Шаарауи, но Микаел Елертсон стигна до топката и с неуспешния си удар я прати към Милутин Осмаич, който се разписа със своето воле. В 15-ата минута черногорецът се отчете и с асистенция при гола на Жуниор Месиас след изстрел отблизо. Четири минути по-късно Вилфред Ньонто реши, че е върнал едно попадение, но то не беше зачетено поради изключително тънка засада на Виктор Валдепеняс. След почивката Фиорентина наложи тотален натиск и наистина намали изоставането си в 73-тата минута, когато противниковият капитан Йохан Васкес си отбеляза автогол в опита си да пресече подаване на Алехандро Хименес. В оставащото време обаче тимът не успя да избегне поражението.

Така двата отбора се изравниха по точки, като имат по 4, но заради головата разлика Дженоа е на 17-ата позиция в класирането, а Фиорентина заема 18-ото място и се намира в зоната на изпадащите.

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Снимки: Gettyimages

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