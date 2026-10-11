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Илиан Илиев: Няма как да си доволен, след като загубиш

  • 11 окт 2026 | 19:46
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Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев говори след поражението на тима с 0:2 от Левски в мач от 11-ия кръг на еfbet Лига.

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"Няма как да си доволен, след като загубиш. Още в началото се видя, че стартирахме плахи в мача. С течение на времето натрупахме самочувствие. Имахме и ситуации, които в друг момент, можеше да ги реализираме. След 15-16 много добри минути през второто полувреме, допуснахме гол от детинска грешка. Там приключи и мачът. Тежко е да се играе в такава ситуация, но създадохме положения. Нашето първенство почва сега. Трябва да вкараме повече хъс, агресия и желание, но и повече футбол.

Имаше днес реакция. За Левски дойде добре тази пауза, а при нас имаше реакция, но трябва да търсим повече футболни аргументи", заяви Илиев.

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