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Левски честити на Алдаир

  • 11 окт 2026 | 10:19
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Левски честити на Алдаир

Днес защитникът на Левски Алдаир Невеш празнува своя 27-ми рожден ден. Португалецът има до момента 79 мача и 4 гола с екипа на представителния отбор на ПФК Левски.

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Алдаир дебютира със „синята“ фланелка на 20 юли 2024 година при победата с 6:1 като гост на „Локомотив“ (София), като в този мач вкара и първия си гол за „Левски“. Шампион на България за сезон 2025/26 година.

ПФК „Левски“ честити празника на Алдаир и му пожелава здраве, успешна кариера и много щастливи мигове със синята фланелка.

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