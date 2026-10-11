Левски честити на Алдаир

Днес защитникът на Левски Алдаир Невеш празнува своя 27-ми рожден ден. Португалецът има до момента 79 мача и 4 гола с екипа на представителния отбор на ПФК Левски.

Левски ще търси нова победа, а Черно море изход от кризата

Алдаир дебютира със „синята“ фланелка на 20 юли 2024 година при победата с 6:1 като гост на „Локомотив“ (София), като в този мач вкара и първия си гол за „Левски“. Шампион на България за сезон 2025/26 година.

ПФК „Левски“ честити празника на Алдаир и му пожелава здраве, успешна кариера и много щастливи мигове със синята фланелка.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google