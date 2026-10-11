Веласкес: Изключително неприятен момент, бяхме много доволни от Сангаре

Наставникът на Левски Хулио Веласкес обяви, че тимът му заслужено е спечелил гостуването си на Черно море с 2:0, защото е бил по-добър срещу труден съперник като варненци. Испанецът допълни, че новата контузия на Сангаре е изключително неприятен момент, защото докато е бил на терена, се е представял на много добро ниво.

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“Никога не е лесно да спечелиш на този стадион. Съперникът е достатъчно силен и с добра организация. Умее да се защитава добре. Усетихме го последните няколко сезона. Наясно бяхме, че ще се изправим срещу силен съперник. Заслужавахме на 100% победата. Доминирахме в огромна част от двубоя. От първата минута имахме ясна идея как да проведем двубоя. В края на първото полувреме не стояхме добре, допуснахме някои грешки, но генерално бяхме по-добри.

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През второто полувреме съперникът ни имаше шанс в определени периоди да ни притисне, но и тогава доминирахме. Добре познавахме ситуациите, в които да атакуваме и да се защитаваме.

Управлявахме двубоя по много добър начин. Никога не е лесно да спечелиш тук и затова съм доволен и горд", каза Веласкес, след което коментира травмата на Сангаре.

"Честно казано това е изключително неприятен момент за нас в мача. Сангаре заслужаваше шанс да стартира и игра много силно в началните минути, атакуваше празните пространства в точния момент. Бяхме много доволни от представянето му, но видяхте какво се случи. Не можем да кажем какво става, може да е нещо ново. Дано не е сериозна травмата", пожела си Веласкес.

"Сега трябва да се възстановим и да изиграем красив двубой в красива надпревара. Ще е труден двубой. НЕК е с отлична динамика. Имаме много ясен план за игра в Нидерландия. Трябва да се възстановим, а след това и да се насладим на мача в Нидерландия", завърши испанецът относно предстоящия в четвъртък двубой в основната фаза на Лига Европа срещу НЕК Ниймеген.

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