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Сангаре с нова травма, престоя на терена като титуляр само 37 минути

  • 11 окт 2026 | 18:25
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Сангаре с нова травма, престоя на терена като титуляр само 37 минути

Нападателят на Левски - Мустафа Сангаре, получи нова травма и скоропостижно напусна терена в днешното гостуване на Черно море във Варна. Той стартира в титулярния състав за пръв път от началото на сезона, но престоя на игрището само 37 минути.

Таранът се хвана за крака и наставникът на софиянци Хулио Веласкес го замени с Алекс Сентейес.

Сангаре дълго време контуваше различни контузии, които не му позволяваха да играе за Левски повече от половин година. През този сезон той се включи два пъти от пейката, а днес попадна в титулярния състав, но не успя да завърши първото полувреме.

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