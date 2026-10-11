Хулио Веласкес с победа №50

От Левски публикуваха пост, а поводът бе победа №50 за испанския специалист Хулио Веласкес начело на клуба. Този успех дойде във Варна, след като "сините" надиграха с 2:0 Черно море.

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"Хулио Веласкес достигна кота 50 победи начело на "Левски". При това само за 84 двубоя! Цифрите обаче не са всичко, колкото и добре да звучат. Истинското признание е радостта в очите на хората и искрената любов, която те показват към своя треньор, независимо в кое кътче на света играе "Левски".



Благодарим ви, г-н Веласкес! Уверени сме, че най-доброто тепърва предстои", написаха от клуба.

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