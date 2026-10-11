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Хулио Веласкес с победа №50

  • 11 окт 2026 | 20:16
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От Левски публикуваха пост, а поводът бе победа №50 за испанския специалист Хулио Веласкес начело на клуба. Този успех дойде във Варна, след като "сините" надиграха с 2:0 Черно море.

Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват
Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват

"Хулио Веласкес достигна кота 50 победи начело на "Левски". При това само за 84 двубоя! Цифрите обаче не са всичко, колкото и добре да звучат. Истинското признание е радостта в очите на хората и искрената любов, която те показват към своя треньор, независимо в кое кътче на света играе "Левски".

Благодарим ви, г-н Веласкес! Уверени сме, че най-доброто тепърва предстои", написаха от клуба.

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