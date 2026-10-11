Мубарик: Нуждаехме се от тази победа

Халфът на Левски Мехди Мубарик говори след победата с 2:0 като гост на Черно море. Мароканският футболист вкара дебютното си попадение за шампионите в средата на първото полувреме с красив удар от дистанция.

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"Трудна победа, но благодарности към съотборниците и целия клуб, защото свършихме много добра работа. Нуждаехме се от тази победа. Когато стрелях, си помислих, че може да стане, може и да не стане. Не беше 100% сигурно, но имах късмет", заяви Мубарик.

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