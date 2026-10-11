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Мубарик: Нуждаехме се от тази победа

  • 11 окт 2026 | 19:58
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Халфът на Левски Мехди Мубарик говори след победата с 2:0 като гост на Черно море. Мароканският футболист вкара дебютното си попадение за шампионите в средата на първото полувреме с красив удар от дистанция.

Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват
Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват

"Трудна победа, но благодарности към съотборниците и целия клуб, защото свършихме много добра работа. Нуждаехме се от тази победа. Когато стрелях, си помислих, че може да стане, може и да не стане. Не беше 100% сигурно, но имах късмет", заяви Мубарик.

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