Реал няма право на грешка срещу Виляреал

Днес, 10 октомври 2026 г., от 22:00 часа българско време, Реал Мадрид се изправя срещу Виляреал на стадион "Сантиаго Бернабеу" в мач от осмия кръг на Ла Лига. Към момента "кралският клуб" заема четвърто място във класирането с 15 точки след 5 победи и 2 загуби, докато задвижваният от Иниго Перес тим на Виляреал е на девета позиция с 8 точки (2 победи, 2 равенства и 3 загуби).

Реал Мадрид влиза в двубоя след поражение с 1:2 в градското дерби срещу Атлетико Мадрид в миналия кръг от първенството. Преди това "белите" постигнаха победи над Елче (3:2) и Райо Валекано (4:1) в Ла Лига, както и успех срещу Интер с 2:1 в Шампионската лига. От своя страна, Виляреал пристига в Мадрид след победа с 3:1 срещу Леванте и успех с 3:1 над Малага, но записа и поражения от Бетис (1:2) и Борусия (Дортмунд) (2:3).

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо е изправен пред сериозни кадрови изпитания в защита. Дийн Хаусен е наказан заради червения си картон в дербито, а Раул Асенсио и Ферлан Менди са извън сметките поради контузии. Въпреки това Килиан Мбапе и Ибрахима Конате са възстановени и попаднаха в групата за мача, а Федерико Валверде също е на разположение. Очаква се в стартирането на домакините на вратата да бъде Тибо Куртоа, а пред него в защита да застанат Дензъл Дъмфрис, Антонио Рюдигер, Ибрахима Конате и Марк Кукурея. В халфовата линия и атаката се очакват Джуд Белингам, Федерико Валверде, Орелиан Чуамени, Арда Гюлер, Винисиус Жуниор и Килиан Мбапе.

Моуриньо: Реал Мадрид сам си е виновен, защото през последните години спечели много

За Виляреал под ръководството на Иниго Перес извън терена поради контузия е Тейжон Бюканън. На вратата се очаква да стартира Петер Гулачи, а в полето да действат Алекс Фрийман, Пау Наваро, Ренато Вейга, Сержи Кардона, Пап Гей, Нейтън-Дилън Салиба, Илияс Ахомаш, Алберто Молейро, Никола Пепе и Айосе Перес.

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"Изправяме се срещу труден съперник с ниво за Шампионската лига. Те са отбор от високо ниво, който играе много добре и заслужава повече точки, отколкото има в момента. След загубата в миналия мач за нас е задължително да вземем трите точки."

В исторически план двата тима са изиграли 55 мача помежду си, като Реал Мадрид има 32 победи, Виляреал е печелил 6 пъти, а 17 двубоя са завършили наравно. На "Сантиаго Бернабеу" статистиката е твърдо в полза на Мадрид – 19 победи от 27 срещи. В последния двубой между двата състава през януари 2026 г. Реал Мадрид спечели с 2:0 като гост на Виляреал.

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