Макларън: Катастрофа като днешната е абсолютно неприемлива

Ръководителят на Макларън във Формула 1 Андреа Стела изрази остро разочарование след инцидента между неговите състезатели Ландо Норис и Оскар Пиастри по време на спринтовата надпревара за Гран при на Сингапур.
В последната обиколка на днешния спринт Норис предприе рискована атака от вътрешната страна на пети завой. Британският пилот не успя да се изтегли навреме от затварящата се траектория и се удари в задната дясна част на болида на своя съотборник.
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Ударът доведе до завъртане на двата автомобила. Пиастри отпадна със сериозни повреди по задната част на своя MCL40, а Норис се върна на пистата, но пресече финала едва осми. Стюардите привикаха състезателите за обяснения, но взеха решение да не налагат наказания, като заключиха, че и двамата имат дял за инцидента и никой не носи пълната или основна вина.
Въпреки това инцидентът нанесе сериозен удар по Макларън. Механиците трябваше спешно да сменят скоростната кутия на австралиеца и да възстановят болида, което донесе големи финансови разходи и загуба на ценни точки за шампионата.
Случката идва след поредица от напрегнати ситуации през сезон 2025, които накараха тима да въведе по-строги правила за вътрешно отборно съревнование, известни като правилата „Папая“. Стела не скри недоволството си в изказване пред телевизия Sky:
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„Да видим удар между два автомобила на Макларън по този начин е абсолютно неприемливо. Ще обсъдим това с пилотите в затворен кръг. Трябва отново да подчертаем, че интересът на отбора е над всеки един от нас. Няма място за его — нито един човек не стои над целите на Макларън във Формула 1.“
Пиастри съобщи, че Норис му се е извинил както на него, така и на целия екип, като същевременно запази дипломатичен тон пред медиите.
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„Най-важното е, че не можем да допускаме подобни грешки заради точките, извънредния труд на механиците и финансовите загуби. Това беше напълно излишен инцидент. Ландо се извини и продължаваме напред. За съжаление това не е първият ни контакт на трасето, но и двамата знаем как да си признаем грешките, което ни прави силен отбор“, заяви Пиастри.
Норис също се съгласи с констатацията на стюардите, че и двамата са можели да предотвратят сблъсъка. „Естествено е, че никой не е доволен — нито аз, нито Оскар. Никой от нас не искаше такъв развой. И двамата можехме да постъпим по-добре в тази ситуация. Говорихме за това и гледаме към следващите стартове“, коментира британецът.
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Запитан за заключението на съдиите, че той също има роля в инцидента, австралийският пилот допълни: „Не смятам, че съм преминал границите, но от друга страна не би било разумно да се опитваме взаимно да си издействаме наказания.“
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Снимки: Gettyimages