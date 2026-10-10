Леклер: Имах потенциал за първото място, но Макс се справи по-добре

Шарл Леклер завърши втори в квалификацията за Гран При на Сингапур.
„Добрата ми обиколка дойде в самия край, в подходящия момент, но аз имах доста проблеми в хода на квалификацията - обясни Леклер. - Първите две части на сесията бяха трудни. Случваха се някакви странни неща със спирачките, колата малко дърпаше настрани при спирането, което не е приятно на трасе като това в Сингапур.
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„Но обиколката ми в третата част беше добра. Направих някои грешки. Мисля, че имах потенциал да съм на първо място, но Макс днес се справи по-добре.“
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Снимки: Gettyimages