Леклер: Имах потенциал за първото място, но Макс се справи по-добре

Шарл Леклер завърши втори в квалификацията за Гран При на Сингапур.

„Добрата ми обиколка дойде в самия край, в подходящия момент, но аз имах доста проблеми в хода на квалификацията - обясни Леклер. - Първите две части на сесията бяха трудни. Случваха се някакви странни неща със спирачките, колата малко дърпаше настрани при спирането, което не е приятно на трасе като това в Сингапур.