Без наказание за Норис след удара с Пиастри в спринта

Световният шампион Ландо Норис се размина без наказание за удара му с неговия съотборник Оскар Пиастри в последната обиколка на спринта в Сингапур по-рано днес.

Двамата пилоти на Макларън се движеха четвърти и пети в началото на финалния тур, когато Норис атакува в петия завой. Тогава обаче се стигна до контакт между него и Пиастри, който прати австралиеца в стената, докато Норис продължи и завърши осми.

Веднага след финала стюардите привикаха при себе си двамата и те дадоха обяснения за случилото се. След техните показания и анализ на видео доказателствата комисарите са преценили, че и двамата имат вина за инцидента – Пиастри, че не е оставил достатъчно място от вътрешната страна на завоя, а Норис за лошата преценка на своята атака. Поради тази причина Норис няма да бъде наказван и съответно запазва осмата позиция и едната точка, която си заслужи за нея.

Пилотите на Макларън омаловажиха инцидента между тях

Другите разследвани пилоти след спринта бяха Ланс Строл, Серхио Перес, Арвид Линдблад, Алекс Албон и Валтери Ботас. От тях никой не получи наказание, като Албон и Ботас бяха разследвани за верижната катастрофа с Габриел Бортолето мелко преди рестарта. Комисарите обаче прецениха, че и двамата не са имали реален шанс да избегнат инцидента, така че решиха да не ги санкционират.

Bottas 💥 Albon 💥 Bortoleto Bumper cars as the drivers prepared for the restart 😮 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/bI7bj1JGX4 — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

Стюардите отбелязват, че в нормален случай са щели да накажат Албон с 5 секунди, ако той не беше отпаднал от спринта. В този случай обаче, тъй като това наказание не се пренася за старта на състезанието, те не го наказват. Абсолютно същото важи и за Ботас, който отпадна веднага след инцидента, а Албон направи още няколко обиколки преди да се прибере в гаража на своя отбор.

Stroll and Perez tangle at Turn 16 💥 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/3iKtu7noiX — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

Строл и Перес не бяха наказани за контакта между двамата в 16-ия завой на първата обиколка. Линдблад пък не беше санкциониран с движението си в обратна посока по време на периода с кола за сигурност, когато той се завъртя на изхода от петия завой.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

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Снимки: Gettyimages