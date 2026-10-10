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Без наказание за Норис след удара с Пиастри в спринта

  • 10 окт 2026 | 16:49
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Световният шампион Ландо Норис се размина без наказание за удара му с неговия съотборник Оскар Пиастри в последната обиколка на спринта в Сингапур по-рано днес.

Двамата пилоти на Макларън се движеха четвърти и пети в началото на финалния тур, когато Норис атакува в петия завой. Тогава обаче се стигна до контакт между него и Пиастри, който прати австралиеца в стената, докато Норис продължи и завърши осми.

Веднага след финала стюардите привикаха при себе си двамата и те дадоха обяснения за случилото се. След техните показания и анализ на видео доказателствата комисарите са преценили, че и двамата имат вина за инцидента – Пиастри, че не е оставил достатъчно място от вътрешната страна на завоя, а Норис за лошата преценка на своята атака. Поради тази причина Норис няма да бъде наказван и съответно запазва осмата позиция и едната точка, която си заслужи за нея.

Пилотите на Макларън омаловажиха инцидента между тях
Пилотите на Макларън омаловажиха инцидента между тях

Другите разследвани пилоти след спринта бяха Ланс Строл, Серхио Перес, Арвид Линдблад, Алекс Албон и Валтери Ботас. От тях никой не получи наказание, като Албон и Ботас бяха разследвани за верижната катастрофа с Габриел Бортолето мелко преди рестарта. Комисарите обаче прецениха, че и двамата не са имали реален шанс да избегнат инцидента, така че решиха да не ги санкционират.

Стюардите отбелязват, че в нормален случай са щели да накажат Албон с 5 секунди, ако той не беше отпаднал от спринта. В този случай обаче, тъй като това наказание не се пренася за старта на състезанието, те не го наказват. Абсолютно същото важи и за Ботас, който отпадна веднага след инцидента, а Албон направи още няколко обиколки преди да се прибере в гаража на своя отбор.

Строл и Перес не бяха наказани за контакта между двамата в 16-ия завой на първата обиколка. Линдблад пък не беше санкциониран с движението си в обратна посока по време на периода с кола за сигурност, когато той се завъртя на изхода от петия завой.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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