Верстапен: Това е специален полпозишън за мен

Макс Верстапен беше много доволен, че успя да спечели квалификацията за Гран При на Сингапур днес, като по-рано победи и в спринта.
„Разликите в квалификацията бяха много малки - обясни пилотът на Ред Бул. - Много съм щастлив, че взеха полпозишъна, това е специален резултат за мен, много исках това първо място. Много съм доволен.
Верстапен се оказа твърде силен за конкуренцията и в квалификацията в Сингапур
„Колата ни се представя силно от началото на уикенда. Винаги може да подобрим нещо, но представянето ни днес беше достатъчно за първото място. Това е отлична новина.
„Представяме се все по-добре, така че наистина това е специален полпозишън за мен.“
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Снимки: Gettyimages