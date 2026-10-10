Верстапен: Това е специален полпозишън за мен

Макс Верстапен беше много доволен, че успя да спечели квалификацията за Гран При на Сингапур днес, като по-рано победи и в спринта.

„Разликите в квалификацията бяха много малки - обясни пилотът на Ред Бул. - Много съм щастлив, че взеха полпозишъна, това е специален резултат за мен, много исках това първо място. Много съм доволен.

On pole for the 50th time in his 250th Grand Prix 💪 #F1 #SingaporeGP https://t.co/tZwLDtRczk — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

Верстапен се оказа твърде силен за конкуренцията и в квалификацията в Сингапур

„Колата ни се представя силно от началото на уикенда. Винаги може да подобрим нещо, но представянето ни днес беше достатъчно за първото място. Това е отлична новина.

„Представяме се все по-добре, така че наистина това е специален полпозишън за мен.“

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

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Снимки: Gettyimages