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Верстапен се оказа твърде силен за конкуренцията и в квалификацията в Сингапур

  • 10 окт 2026 | 17:37
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Верстапен се оказа твърде силен за конкуренцията и в квалификацията в Сингапур

След като по-рано днес Макс Верстапен спечели спринта в Сингапур, стартирайки от първата позиция, нидерландецът се оказа твърде силен за съперниците си и в квалификацията преди утрешната надпревара за Гран При на Сингапур.

Пилотът на Ред Бул си осигури полпозишъна на „Марина Бей“ с обиколка за 1:31.373, която той направи още в първото си излизане на пистата в третата фаза на квалификацията. След това четирикратният шампион не подобри времето си, но това не беше от значение за неговото класиране.

На финала Верстапен победи с 0.054 секунди Шарл Леклер, който ще му прави компания на първата редица, а трети ще стартира Люис Хамилтън. Седемкратният шампион допусна сериозна неточност в шикана в края на финалната си обиколка, която не му позволи да се пребори за първия му полпозишън за състезание с Ферари.

До британеца на втория ред ще застане лидерът в генералното класиране Андреа Кими Антонели, а зад тях от третата редица ще потеглят съотборниците в Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри. Принципно шести се класира Джордж Ръсел, но той ще стартира от дъното на колоната заради наказание за използването на допълнителна задвижваща система този уикенд.

Макс Верстапен триумфира в пълния с инциденти мокър спринт в Сингапур
Макс Верстапен триумфира в пълния с инциденти мокър спринт в Сингапур

Така Пиастри се изкачва на шестата позиция, а зад него от четвъртия ред ще потеглят Пиер Гасли и Лиам Лоусън. Арвид Линдблад беше най-бавен в края на третата фаза на квалификацията, като след наказанието на Ръсел пилотът на Рейсинг Булс ще стартира девети.

Първи извън топ 10 в квалификацията остана Нико Хюлкенберг, който в края на втората фаза изостана с 0.182 от Гасли в битката за последното място в десетката. Заедно с германския пилот на Ауди аут от квалификацията преди финалните ѝ 13 минути бяха Оливър Беарман, Естебан Окон, Карлос Сайнц, Габриел Бортолето и Франко Колапинто.

Фернандо Алонсо допусна неточност в заключителната част на финалната си летяща обиколка в първата фаза на квалификацията и това не му позволи да се класира за втория сегмент, като испанецът изостана с 0.054 секунди от своето протеже Бортолето. Заедно с Алонсо елиминирани след първите 18 минути на квалификацията бяха Алекс Албон, Ланс Строл, Серхио Перес, Валтери Ботас и Исак Хаджар.

Френският пилот на Ред Бул остана без време, след като технически проблеми в неговия болид не му позволиха да направи нито една летяща обиколка. Хаджар отпадна с повреда от спринта по-рано през деня, след което механиците на Ред Бул смениха задвижващата система в неговия болид с вече използвана такава, но и това не помогна, което ще направи утрешната надпревара много трудна за пилота. Не е изключено той да получи нови компоненти в задвижващата си система преди старта, но надали това ще го прати зад Ръсел на старта.

Състезанието за Гран При на Сингапур, 17-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидено за утре от 15:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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