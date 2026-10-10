Бешикташ пречупи Баскония след силна стрелба от тройката

Бешикташ постигна победа с 92:84 като гост на Баскония в двубой от четвъртия кръг на Евролигата. Турският тим започна по-силно срещата, позволи на домакините да обърнат резултата преди почивката, но отново пое инициативата през второто полувреме и стигна до успеха след убедителна последна четвърт.

Гостите започнаха по-добре и още след първите десет минути имаха преднина от осем точки при 28:20. Баскония обаче отговори по впечатляващ начин във втората част.

Испанците реализираха цели 31 точки срещу 21 за съперника и успяха напълно да заличат изоставането си. Така на почивката Баскония вече водеше с 51:49.

След паузата Бешикташ отново намери своя ритъм. Турският тим спечели третата четвърт с 24:20 и влезе в решителните десет минути с аванс от две точки при 73:71.

В заключителната част гостите окончателно наложиха волята си. Баскония реализира само 13 точки, докато Бешикташ добави още 19 и оформи крайното 92:84.

I @BJK_Basketbol proving to be strong on the road, as they claim their second win of the season tonight! #EveryGameMatters https://t.co/n9OCnYus21 — EuroLeague (@EuroLeague) October 9, 2026

Една от основните разлики между двата отбора беше ефективността при стрелбата от игра. Бешикташ реализира 33 от 64 опита, докато Баскония завърши с 24 успешни стрелби от 57. Най-голямото преимущество на Бешикташ обаче дойде зад линията за три точки. Турският тим реализира 11 тройки от 27 опита за докато домакините вкараха едва 3 пъти от тази позиция.

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Баскония компенсира част от тази разлика с много повече възможности от наказателната линия. Испанците изпълниха цели 42 наказателни удара и реализираха 33 от тях, но и в този компонент турците имаха смазваща ефективност с 15 от 17 успешни опита.

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Под кошовете двата отбора бяха сравнително равностойни. Бешикташ спечели борбата с 35 срещу 32, като и двата състава взеха по 10 борби в нападение. Гостите имаха малко предимство в защита – 25 срещу 22.

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Баскония завърши с повече асистенции – 20 срещу 17, както и с повече откраднати топки – 9 срещу 6. Испанците допуснаха и една грешка по-малко – 13 срещу 14, а при чадърите имаха леко преимущество с 3 срещу 2.

Бешикташ обаче успя да компенсира тези показатели с далеч по-добрата си стрелба, особено от тройката, и силното представяне през второто полувреме, за да си тръгне с победа от гостуването на Баскония.

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