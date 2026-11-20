Байерн пречупи съпротивата на Баскония с канонада от тройки

Стрелбата от далечна дистанция се оказа решаващият фактор в сблъсъка между Байерн Мюнхен и Коснер Баскония. Баварският тим триумфира на свой терен, след като наниза внушителните 15 тройки и се опря на вдъхновената игра на Дуейн Уошингтън за категоричния краен успех с 100:81.

Баските се отчетоха само със седем точни изстрела зад арката при едва 24% успеваемост. В комбинация със слабия мерник от линията за изпълнение на наказателни удари (6 от 14), за гостите от Витория се оказа невъзможно да заличат натрупаното изоставане.

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Йоханес Тиман през първото полувреме и блестящият след почивката Дуейн Уошингтън (завършил с 33 пункта коефициент на полезно действие) наклониха везните в полза на домакините. За Баскония най-силно се представиха Коби Симънс, Кенан Каменяш и Ди Джей Стюарт.

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Трудности за Баскония под собствения кош

Срещата започна с постоянна размяна на кошове и видими колебания в защитните редици на двата състава. Испанците намираха пътища за пробиви към коша, но под другия ринг Йоханес Тиман и Йоханес Фойтман нанесоха сериозни щети и натрупаха нарушения на противниковите центрове.

Отиграване за четири точки на Крис Дуарте и тройка на Коби Симънс прекъснаха серията от 7:0 за баварците, които трудно намираха отговор за външната линия на баските. Въпреки това силната игра в подкошието даде аванс на германския шампион след първата четвърт при 29:24.

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Байерн наложи контрол след почивката

Успешните изстрели от далеч задържаха Баскония в мача за кратко, но Дуейн Уошингтън влезе в отличен ритъм, разбивайки противниковата отбрана. Домакините направиха унищожителна серия от 16:2 и увеличиха дистанцията до 16 точки (49:36).

Ди Джей Стюарт временно намали щетите с пет поредни точки, ала Байерн затвори частта подобаващо – нова тройка на Уошингтън със сирената донесе неговия десети пункт за периода и фиксира резултата на почивката на 55:41.

Баскония опита обрат в началото на второто полувреме с по-агресивна защита и бърза серия от шест безответни точки. Опитният Фойтман обаче охлади ентусиазма им с успешни стрелби от зоната за три точки. Гостите се бореха с офанзивни борби, но непредизвиканите грешки не им позволиха да намалят пасива по-сериозно и третата четвърт приключи при 76:65.

В заключителния период домакините поддържаха солидна дистанция благодарение на постоянството си от тройката. Баскония така и не намери верния мерник нито отдалеч, нито от фаула, отстъпвайки пред значително по-подредената и резултатна игра на Байерн. Мачът завърши с напрежение и спречкване между Бошамп и Курукс, като латвийският баскетболист на гостите бе изгонен.

El Kosner Baskonia cierra la semana de jornada doble @EuroLeague con derrota. En su visita al Bayern de Múnich cayó por 100-81 y su balance es de 1-12. DJ Stewart, Kamenjas y Simmons anotaron 17, 16 y 16 puntos respectiamente. https://t.co/QcRUB9CZMo — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) November 19, 2026

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