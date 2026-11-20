Жалгирис се опълчи Панатинайкос, но "детелините" смълчаха Каунас

Баскетболистите на Панатинайкос постигнаха победа като гости срещу Жалгирис с 87:72 в мач от 13-ия кръг на Евролигата.



Тимът на Желко Обрадович пречупи мача в Каунас с фуриозна последна четвърт, в която, воден от страхотния Кендрик Нън, успя да сломи съпротивата на литовския шампион.

Така гръцкият гранд стигна до деветата си победа в турнира, докато Жалгирис остана с баланс от 8-5.

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Панатинайкос овладя контрола върху срещата от средата на първата четвърт и благодарение на тандема Найджъл Хейс Дейвис - Гершон Ябуселе натрупа двуцифрен аванс след първите десет минути. Въпросното дуо реализира 19 от общо 28 точки за гостите във встъпителната част.

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„Зелените“ поддържаха двуцифрена дистанция, след което чрез Азуолас Тубелис домакините успяха да се доближат само на едно притежание разлика (38:35). Литовският център отбеляза цели 11 точки в рамките на седем минути, но устремът на домакините бе спрян от Исак Бонга, който с пет точки помогна на тима на Желко Обрадович да се оттегли на голямата почивка с осезаем аванс – 47:39.

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В средата на третата четвърт литовският гранд се върна напълно в двубоя и след серия от 11:0 стигна до равенство, ала Костас Слукас и Матиас Лесор съхраниха преднината на атиняни преди заключителния период.

Последната част се превърна в бенефис на Кендрик Нън, който превключи на по-висока предавка и прекърши съпротивата на отбора на Томас Масюлис. Блестящият американец откри четвъртия период с три поредни тройки, а за малко повече от пет минути наниза общо 14 точки.

След като Лесор заби ефектно през Валанчюнас, гостите се откъснаха с категоричното 78:64, което се оказа недостижима разлика в последните четири минути.

STATEMENT WIN IN KAUNAS, THANK YOU #PAOFans FOR ALWAYS BEING BY OUR SIDE ☘️ We keep on going 💚 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/TF9PB9TmPk — Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 19, 2026

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