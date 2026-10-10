Барселона пропиля двуцифрен аванс срещу Жалгирис

Баскетболистите на Барселона претърпяха болезнено поражение у дома срещу Жалгирис Каунас с 81:88 (18:23 23:16 24:16 16:33), след като пропиляха солидна преднина в заключителната четвърт. Каталунците контролираха събитията на паркета в зала „Палау“ през по-голямата част от срещата и влязоха в решителните десет минути с аванс от 10 точки (65:55), но катастрофален спад в края ги лиши от успеха.

За този двубой в състава на „блаугранас“ се завърнаха Джош Небо и Тосан Евбуомван, които записаха дебют за сезона след възстановяване от контузии. Въпреки завръщането им под коша изходът от мача показа ясно, че старши треньорът Секулич има още много работа по сработването на отделните фигури в състава.

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Срещата започна по-добре за литовския тим, след като точната стрелба от далечна дистанция на Слива осигури преднина на гостите с 18:23 след първата четвърт. Барселона обаче пое контрола във втория период. Много силни минути записа Балчеровски, който се изправи в директен дуел с мощния Валанчюнас. Полякът се отличи с две блокади и стабилно присъствие в подкошието, което изведе домакините напред, а почивката дойде при резултат 41:39.

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След паузата Барселона показа най-силната си игра и наложи пълно превъзходство, откъсвайки се с 65:55 преди финалната четвърт. В заключителната част обаче настъпи пълен колапс в редиците на каталунците. Жалгирис отговори с мощна серия от 19:7 и си върна водачеството, а в последните пет минути домакините изцяло изпуснаха контрола.

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Карсън Едуардс диктуваше отлично темпото на игра, а негова ключова тройка 1:53 минути преди края се оказа решаващ удар за съперника. Валанчюнас доминираше под коша, докато Слива и Тубелис продължиха да бележат редовно. В състава на Барселона единствено Джъстин Робинсън (20 точки) се опита да задържи отбора си в мача, но без успех. Катастрофалният баланс от 16:33 в последната четвърт наклони везните и подпечата победата на Жалгирис.

Tough shot after tough shot in Barcelona tonight... @bczalgiris WANT THIS! https://t.co/hOuXzkhDwf — EuroLeague (@EuroLeague) October 9, 2026

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