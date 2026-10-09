Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига

Три мача затварят четвъртия кръг в Евролигата, следете на Sportal.bg

  • 9 окт 2026 | 21:17
  • 338
  • 0
Три мача затварят четвъртия кръг в Евролигата, следете на Sportal.bg

Общо четири мача слагат край на четвъртия кръг в Евролигата. По традиция Sportal.bg ви предлага да проследите развитието на срещите в реално време.

Логично, най-очакваният сблъсък за българската публика бе този на актуалния носител на трофея Олимпиакос, който в първото си домакинство за сезона посрещна в люто балканско дерби Анадолу Ефес. Там в стартовата петица започнаха българинът Александър Везенков и натурализираният български национал Коди Милър-Макинтайър. Срещата тече към този час и нейното развитие може да наблюдавате в реално време също на Sportal.bg.

Следете на живо със Sportal.bg: Олимпиакос и Анадолу Ефес, турците съкратиха изоставането
Следете на живо със Sportal.bg: Олимпиакос и Анадолу Ефес, турците съкратиха изоставането

Гърците стартираха сблъсъка си в 21:15 българско време, а четвърт час по-късно стартираха другите два мача. В единия от тях бившият отбор на Александър Везенков Барселона е домакин на Жалгирис Каунас.

Паралелно с това пък Баскония посреща друг турски тим Бешикташ.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Евролига

Панатинайкос лети в Евролигата, а Янакопулос предрича исторически сезон

Панатинайкос лети в Евролигата, а Янакопулос предрича исторически сезон

  • 9 окт 2026 | 13:50
  • 1102
  • 0
Интересни развръзки в четвъртия кръг от Евролигата

Интересни развръзки в четвъртия кръг от Евролигата

  • 8 окт 2026 | 23:44
  • 8239
  • 0
Спанулис за фалита на Монако: Знаех, че това ще се случи

Спанулис за фалита на Монако: Знаех, че това ще се случи

  • 8 окт 2026 | 20:17
  • 2214
  • 1
Евролигата наложи солени глоби на Звезда и Жалгирис заради обидни скандирания и плакати

Евролигата наложи солени глоби на Звезда и Жалгирис заради обидни скандирания и плакати

  • 8 окт 2026 | 20:15
  • 1551
  • 0
Лион спечели френското дерби с Париж след драма и обрат в края

Лион спечели френското дерби с Париж след драма и обрат в края

  • 8 окт 2026 | 01:04
  • 1105
  • 0
Босът на Панатинайкос: Баскетболът не е играчка за богаташи

Босът на Панатинайкос: Баскетболът не е играчка за богаташи

  • 7 окт 2026 | 16:53
  • 1212
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Етър удари Фратрия с два бързи гола и куриозна дузпа

Етър удари Фратрия с два бързи гола и куриозна дузпа

  • 9 окт 2026 | 21:52
  • 4358
  • 16
Ето кога ще се реши дали Никола Цолов ще влезе във Формула 1 догодина

Ето кога ще се реши дали Никола Цолов ще влезе във Формула 1 догодина

  • 9 окт 2026 | 17:34
  • 12660
  • 12
Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

  • 9 окт 2026 | 15:22
  • 15932
  • 140
Янтра посече лидера

Янтра посече лидера

  • 9 окт 2026 | 19:18
  • 10285
  • 10
Братя Николови пред "Гадзета дело Спорт": Мони носи безгрижието, Алекс е роден лидер, а заедно сме по-силни!

Братя Николови пред "Гадзета дело Спорт": Мони носи безгрижието, Алекс е роден лидер, а заедно сме по-силни!

  • 9 окт 2026 | 18:27
  • 6946
  • 9
Следете на живо със Sportal.bg: Олимпиакос и Анадолу Ефес, турците съкратиха изоставането

Следете на живо със Sportal.bg: Олимпиакос и Анадолу Ефес, турците съкратиха изоставането

  • 9 окт 2026 | 21:07
  • 1285
  • 2