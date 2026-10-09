Три мача затварят четвъртия кръг в Евролигата, следете на Sportal.bg

Общо четири мача слагат край на четвъртия кръг в Евролигата. По традиция Sportal.bg ви предлага да проследите развитието на срещите в реално време.

Логично, най-очакваният сблъсък за българската публика бе този на актуалния носител на трофея Олимпиакос, който в първото си домакинство за сезона посрещна в люто балканско дерби Анадолу Ефес. Там в стартовата петица започнаха българинът Александър Везенков и натурализираният български национал Коди Милър-Макинтайър. Срещата тече към този час и нейното развитие може да наблюдавате в реално време също на Sportal.bg.

Следете на живо със Sportal.bg: Олимпиакос и Анадолу Ефес, турците съкратиха изоставането

Гърците стартираха сблъсъка си в 21:15 българско време, а четвърт час по-късно стартираха другите два мача. В единия от тях бившият отбор на Александър Везенков Барселона е домакин на Жалгирис Каунас.



Паралелно с това пък Баскония посреща друг турски тим Бешикташ.

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