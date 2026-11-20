Дубай заличи пасив от 15 точки и пречупи Макаби

Дубай записа победа в 13-ия кръг на Евролигата, след като след драматична развръзка в Лимасол надделя над Макаби Тел Авив с 80:74.



Така отборът от Близкия Изток завърши по отличен начин двойния кръг от Евролигата. След победата на свой терен срещу Анадолу Ефес, тимът на Шави Паскуал се наложи и над Макаби, въпреки че изоставаше в резултата през по-голямата част от мача.

Само два дни след тежкото поражение от Олимпиакос тимът на Макаби започна ударно срещата. Още в първата четвърт символичните домакини стигнаха до двуцифрена преднина, която през втория период достигна рекордните 15 точки (31:16). Дори и това обаче се оказа недостатъчно за Макаби.

Дубай успя постепенно да се върне в двубоя, при това без Джанан Муса, който получи тежка контузия на окото. Муса напусна спешно терена, а след оказаната лекарска помощ изгледа срещата от пейката с бинтовано око.

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Гостуващият тим осъществи пълен обрат и срещата влезе във финални минути с тактически нарушения и наказателни удари, където баскетболистите на Дубай се справиха по-добре и грабнаха победата. Най-резултатен за успеха беше Дуейн Бейкън с 18 точки, като той беше и единственият с двуцифрен актив за своя състав.



Джерън Блосъмгейм и Мфионду Кабенгеле вкараха по девет точки, като Кабенгеле овладя и 11 борби. Важна роля изигра и Неманя Дангубич с осем точки. За Макаби най-полезен бе Ям Мадар със 17 точки, а Камар Болдуин добави 12.



Дубай вече има баланс от 9-4, като му предстоят два поредни сблъсъка срещу Партизан – в АБА лигата и в Евролигата. Макаби от своя страна остава с актив 3-10 преди гостуването си на Байерн в Мюнхен.

Keeping their place among the top teams in the standings, @dubaibasket takes down @MaccabiTLVBC! #EveryGameMatters https://t.co/SEvzoSg3uO — EuroLeague (@EuroLeague) November 19, 2026

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