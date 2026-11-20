Валенсия оцеля срещу Виртус след епичен обрат и запази лидерството си в Евролигата

Треньорът на Виртус Болоня Алекс Мумбру предупреди в навечерието на двубоя, че публиката ще стане свидетел на истинско зрелище, тъй като неговият тим изповядва сходен стил с този на Валенсия Баскет. Прогнозата му се сбъдна напълно в един спиращ дъха сблъсък, в който гостите от Италия издържаха на бясното темпо на домакините и дори ги притиснаха до стената (71:81 в 36-ата минута). Лидерът в Евролигата обаче сътвори феноменален обрат на гърба на Ти Джей Шортс и Брукс (92:87), за да запише драматичен успех и да остане на върха в класирането за трета поредна седмица.

Мумбру, който бе освиркан при представянето си от голяма част от местните привърженици заради противоречивия си престой начело на испанския тим, се оказа напълно прав за динамиката на паркета. Двата отбора влязоха в открита битка на високи обороти, която доведе до моменти на пълно баскетболно безумие. Виртус не само отговори на скоростта на лидера, но и доминираше от зоната за три точки (13 от 29 опита) – основно оръжие на Валенсия, което този път изневери на домакините (едва 7 от 30).

Спечелете незабравимо изживяване: гледайте Александър Везенков на живо в мега-дербито с ПАО

Испанците стигнаха до аванс от 14 точки през втората четвърт след серия от 17:8, благодарение на отличната игра на Тейлър (15 точки, 5 борби, 2 асистенции), Шортс (20 точки, 7 асистенции, без нито една грешка) и доминиращия под коша Сако (20 точки и 11 борби) за 47:33. Въпреки това Кар (13), Бело (15 точки и 5 борби) и Олстън върнаха италианците в играта и те се оттеглиха на почивката при изоставане от десет точки (50:40). След паузата Виртус спечели третата част със 17:23 и запази пълна интрига за заключителните минути.

Шест мача дадоха старт на 13-тия кръг в Евролигата

В началото на последния период италианският състав разгърна истинска офанзивна буря и реализира смазваща серия от 0:14 след точни стрелби от далечна дистанция на Клинтман, Кар и Фрейзър. В същото време домакините пропуснаха седем последователни тройки (67:77 в 35-ата минута). Миротич и Шортс първоначално нямаха отговор на вдъхновената игра на шведа Клинтман, а Виртус поведе с 71:81 малко повече от четири минути преди сирената.

Байерн пречупи съпротивата на Баскония с канонада от тройки

Валенсия обаче показа характер и се възползва максимално от своите впечатляващи 28 офанзивни борби. Ниският плеймейкър Ти Джей Шортс пое диригентската палка и поведе отбора си към невероятен обрат. Той реализира 6 точки и ключова отнета топка с кош 36 секунди преди края, а Брукс се включи с решителна тройка три минути преди края (след като дотогава имаше 0 от 5), за да вдигне публиката на крака.

🏀 El @valenciabasket tira de orgullo y de carácter de líder para darle la vuelta al partido y superar a una gran Virtus (10-3) 💪 TJ Shorts se echó el equipo a las espaldas sacando faltas y empujando al equipo hacia el triunfo con los puntos de Brooks 🗓️ El domingo vuelve la acb con la visita del Breogán — Tribuna Deportiva (@TribunaVCF) November 19, 2026

Виртус държеше победата в ръцете си, но напрежението скова състезателите на гостите в решителните моменти. Диуф пропусна два наказателни удара 3:31 минути преди края (като вторият дори не докосна ринга), а 37 секунди преди сирената при равенство 84:84 Кар допусна фатална грешка, подарявайки топката на Шортс. Валенсия не пропусна открилите се възможности и с огромна воля стигна до крайния триумф с 92:87.

СНИМКА: Gigantes del Basket// TWITTER

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google