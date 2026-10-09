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Макс Верстапен: Тук винаги е оспорвано, трябва да си възможно най-близо до стените

  • 9 окт 2026 | 16:59
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Макс Верстапен: Тук винаги е оспорвано, трябва да си възможно най-близо до стените

Макс Верстапен заяви след спечелената от него квалификация преди утрешния спринт в Сингапур, че е останал изненада от скоростта на Ред Бул на уличното трасе „Марина Бей“.

„Тук в Сингапур винаги е оспорвано. В самата обиколка натискаш възможно най-много, гледаш да си колкото се може по-близо до стените на някои места. Щом сложихме меките гуми, все едно колата се съживи малко повече, но не очаквах това.

„Разбира се, много съм доволен да съм първи. Мисля, че в последните състезания бяхме доста по-силни, но тази писта показва част от слабостите на нашата кола. Но успяваме да се справим с тях по възможно най-добрия начин“, коментира Верстапен.

Верстапен спечели квалификацията за спринта в Сингапур, но му предстои разследване
Верстапен спечели квалификацията за спринта в Сингапур, но му предстои разследване

Полпозишънът на нидерландеца все още не е сигурен, защото му предстои визита при стюардите. Там той ще трябва да дава обяснение за нарушение при жълт флаг още в първата фаза на квалификационната битка и теоретично може да бъде наказан с пет позиции.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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