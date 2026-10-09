Европейските футболни асоциации се обединяват срещу удължените периоди за мачове на националните отбори

Повечето от европейските футболни федерации са заявили пред УЕФА по време на срещата в Берлин, че не са доволни от новите удължени периоди от по четири мача за националните отбори, които приключиха тази седмица и се проведоха за първи път в такъв формат.

Контузени играчи като Килиан Мбапе пропуснаха твърде много срещи, Ерлинг Холанд поиска смяна в четвъртия мач на Норвегия, треньорите на по-малките държави бяха изправени пред сериозни логистични предизвикателства, а от феновете и спонсорите се изискваха повече време и средства.

🚨 European football associations are pushing UEFA to challenge FIFA over the new extended international break after raising serious concerns about player injuries, workload and the financial impact on national teams. The revised format grouped four Nations League matches into a longer international window. Several associations reportedly criticised the arrangement at a meeting in Berlin, pointing to injuries affecting leading players and the difficulties smaller nations face with limited squad depth. The current international calendar is already set through 2030. UEFA is expected to gather feedback from its member associations before deciding whether to ask FIFA to reconsider the schedule, although any change faces significant obstacles. #UEFA — Live Score (@LiveScorENG) October 9, 2026

„Катастрофа“ – така определи общата ситуацията с неговия тим един от президентите на футболна федерация пред репортер на агенция АР в кулоарите на срещата. А всички ръководители говориха при условие за анонимност, за да обсъдят каква да бъде общата позиция. В края на срещата в Берлин от УЕФА заявиха, че ще съберат мненията им, за да преценят дали да отправят предложение към ФИФА относно 16-дневния период, обединил досегашните отделни паузи от по два мача през септември и октомври.

Но това може да се окаже и доста сложен процес, защото този формат с четири мача в началото на сезона е утвърден за още четири години в календара на ФИФА за международни срещи, който е окончателно определен до 2030 г. През въпросната година националните отбори в Европа ще изиграят четири мача в периода от 23 септември до 8 октомври. А за следващата 2027-а година това ще бъдат квалификационни срещи за Евро 2028.

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Водещите европейски клубове дълго настояваха и накрая получиха по-малко на брой в календара, но по-дълги паузи за националните отбори, тъй като искат да ограничат прекъсванията в сезоните и да намалят дългите пътувания на играчите си извън континента.

Но има и клубове, които не харесаха толкова дълга пауза. Срещу нея се изказаха вече редица треньори, между които наставникът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач, мениджърът на Челси Чаби Алонсо и дългогодишният треньор на Атлетико Мадрид Диего Симеоне. „Сега сме изправени пред проблема не само с играчи, които се завръщат контузени, но и с факта, че губим ритъм за период от две или две и половина седмици“, заяви тази седмица Ковач. „В известен смисъл, започваме направо от нулата“.

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Извън Европа от ФИФА отбелязаха, че по-дългата пауза е осигурила време за регионални турнири, като например Купата на Персийския залив с участието на осем отбора, която се проведе от 23 септември до 6 октомври в Саудитска Арабия. Всъщност идеята на ФИФА дойде през 2021-а година и беше продиктувана от опитите да се напасне календара след създаването на Световното клубно първенство с 32 отбора. ФИФА обаче смята, че ако дава достатъчно пари на клубовете, те ще се съобразят с нейните претенции, пише още агенция АР.

Четиримачовата пауза последва два месеца след най-дългото Световно първенство в историята, първото с 48 отбора и където Норвегия игра до юли, достигайки до четвъртфиналите.

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„За тези, които играят в Шампионската лига и са имали малко почивка, е по-брутално, отколкото за останалите“, каза треньорът на Норвегия Стале Солбакен за графика и след като замени Холанд през второто полувреме на загубата в неделя от Португалия в Лигата на нациите.

А за норвежкият голмайстор нещата тепърва ще стават по-сложни, след като Сити гостува на Ливърпул в неделя във Висшата лига, а след това приема Пари Сен Жермен в Шампионската лига в сряда. Европейските национални отбори ще извикат играчи за лагери, започващи на 9 ноември, за да изиграят два мача, с които ще завършат груповата фаза на Лигата на нациите.

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