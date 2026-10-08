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Чеферин ще се кандидатира за четвърти мандат като президент на УЕФА

  • 8 окт 2026 | 16:43
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Чеферин ще се кандидатира за четвърти мандат като президент на УЕФА

Александър Чеферин ще се кандидатира за четвърти мандат като президент на УЕФА, въпреки че преди две години обяви, че няма да прати това. През 2024 г. в Париж на Конгреса на европейската футболна централа бяха гласувани промени в устава на УЕФА относно ограниченията за броя на президентските мандати .

Словенецът, който бе избран за първи път през 2016 г., съобщи на ръководителите на националните футболни асоциации за намерението си да се кандидатира отново по време на среща в Берлин, на която присъства и президентът на БФС Георги Иванов. Изборът на следващия президент на УЕФА ще бъде определен следващата година на Конгреса на централата в Астана, Казахстан.

Чеферин изключи възможността да се бори за президентския пост във ФИФА срещу Джани Инфантино. През септември се появиха спекулации, че срещата в Берлин в четвъртък може да бъде моментът, в който УЕФА ще се обедини около конкретен кандидат, но това не се случи. Крайният срок за издигане на кандидати за президентския пост във ФИФА е 18 ноември, а източници от УЕФА изразяват увереност, че дотогава ще бъде намерен подходящ кандидат. В сряда бившият защитник на Тотнъм Рамон Вега стана първият човек, който официално обяви намерението си да се изправи срещу Инфантино.

Чеферин открито се противопоставя на Инфантино, след като през юли стана ясно, че швейцарецът работи по план за привличане на частни инвестиции в компания, която да управлява търговските интереси на турнирите на ФИФА, включително световните първенства за мъже и жени. УЕФА заяви, че е загубила доверие в Инфантино заради начина, по който той е подходил към този план, и през август обяви, че ще търси надеждна алтернатива, която да се изправи срещу него.

Инфантино, който заема поста от 2016 г., все още изглежда като сериозен съперник със солидна подкрепа – най-вече в Африка и Южна Америка, но също така и сред много държави от Близкия изток, включително Катар и Саудитска Арабия.

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