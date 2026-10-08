Обединена УЕФА обяви план за промени във ФИФА

На днешната среща на УЕФА в Берлин президентът на европейската футболна централа Александър Чеферин обяви пред президентите и генералните секретари на всички 55 национални асоциации, че ще се кандидатира за четвърти и последен мандат. В изявление на УЕФА се казва, че националните асоциации единодушно са поискали от него да преразгледа предишното си решение да не се кандидатира, а Чеферин се съгласи да го направи и потвърди намерението си да бъде кандидат на 51-ия Редовен Конгрес, който ще се проведе на 22 април 2027 г. в Астана, Казахстан.

"Искам да благодаря на националните асоциации за тяхното доверие. През изминалите години преминахме през изключителни предизвикателства и ги преодоляхме заедно като един отбор. Предстои ни още много важна работа, затова приех тяхното предложение. Моята цел остава същата: да запазим единството на европейския футбол, да направим играта още по-силна и да подготвим УЕФА за следващото поколение. Изключително благодарен съм и на моето семейство. Това решение изисква много и от тях, като нямаше как да го взема без тяхното разбиране и пълна подкрепа“, сподели Чеферин.

Aleksander Čeferin accepts unanimous request from Europe’s 55 national associations to seek final term as UEFA President. European football sets out FIFA reform agenda and calls for new leadership. 🔗https://t.co/HN3NTGKU5f https://t.co/9bXxj5trI7 — UEFA (@UEFA) October 8, 2026

На срещата в германската столица бе обсъдено задълбочено и бъдещото управление на световния футбол и ФИФА. След продължителни настоявания за фундаментални промени, УЕФА и всички национални асоциации (с изключение на Асоциацията на футболните федерации на Азербайджан) се обединиха около ясна рамка за цялостна реформа в световната централа. Това означава, че тази посока е подкрепена и от България, а на срещата в Берлин присъства президентът на БФС Георги Иванов.

Чеферин ще се кандидатира за четвърти мандат като президент на УЕФА

Европейските федерации подчертаха, че са загубили доверие в настоящото ръководство на ФИФА. Според тях само институционалните промени няма да бъдат достатъчни – международната федерация има нужда и от ново лидерство: авторитетна и обединяваща фигура с дълбоки корени във футбола, управленски опит, способност да печели доверие във всички региони и категорична ангажираност към реформите, развитието, почтеността и независимостта.

Дискусиите относно бъдещето на ФИФА ще продължат както в рамките на УЕФА, така и с футболните съюзи от останалия свят. Следващото заседание на 55-те европейски асоциации ще се проведе преди 17 ноември 2026 година.

UEFA’s national associations have reiterated that they have lost confidence in the current FIFA leadership. UEFA say “institutional reform will not, on its own, be enough. FIFA also needs new leadership: a respected and unifying figure, deeply rooted in football, with the vision and experience to lead, the ability to command confidence across regions and an unequivocal commitment to development, reform, integrity and independence.” UEFA has set out a reform plan that focuses on: - Institutional governance - Decision-making, oversight and accountability - Development and FIFA resources — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 8, 2026

Предложенията на УЕФА за промени във ФИФА целят намаляването на властта на президента, като дори едно от тях включва това човекът на този пост да не се занимава директно с управлението на централата, а да бъде само лицето и лидер на институцията. Това едва ли ще се хареса на Джани Инфантино, който управлява почти еднолично и очевидно няма никакво намерение да се отказва от тази власт.

Предложения за реформа във ФИФА

Предложенията, гласувани и одобрени в Берлин на 8 октомври 2026 година, включват следните ключови промени:

1. Институционално управление



Разделение на властите : Конгресът, Съветът, Бюрото, президентът и генералният секретар упражняват строго определени свои правомощия без възможност за заобикаляне на отговорностите при пълна прозрачност.

Овластено Бюро : Бюрото на ФИФА да разполага с ясни изпълнителни функции, гарантиращи баланс при вземането на решения в световния футбол.

Укрепен Съвет на ФИФА : Задава стратегическия курс, привлича ключови заинтересовани страни и оформя основните предложения преди поемането на ангажименти.

Ефективни комисии : Оптимизиране и преструктуриране на работните органи с ясна цел и реална добавена стойност.

Президент с лидерска, а не оперативна роля : Президентът председателства Съвета и представлява организацията в международен план, без да се намесва в преките функции по ежедневно управление. Отговорен генерален секретар : Назначава се и се контролира от Бюрото, като ръководи администрацията под надзора на Съвета.



2. Прозрачност, контрол и вземане на решения



Независимост на контролните органи : Пълна защита на комисиите по етика, дисциплина и одит от намеса на изпълнителната власт и президентството.

Без еднолични решения за календара и турнирите : Всякакви промени в Международния календар на мачовете и форматите на състезанията под егидата на ФИФА изискват задължително пълно единодушие в Бюрото.

Право на инициатива : Определен брой национални асоциации имат право да внасят официално въпроси за разглеждане в дневния ред на Съвета на ФИФА.

Ясна процедура : Задължително спазване на последователни стъпки преди приемане на важни решения: консултации → Бюро → Съвет → финално решение.



3. Финансови ресурси и програми за развитие



Подкрепа според нуждите на асоциациите : Всяка национална федерация определя своите нужди съвместно със своята конфедерация. ФИФА осигурява финансирането, а съответната конфедерация подпомага изпълнението. Защитени средства по програмата "Forward" : Всяка изрядна асоциация получава гарантиран дял по прозрачен механизъм, защитен от политически натиск.

Прозрачна политика за резервите на ФИФА : Ясни правила за инвестирането и разходването на финансовите резерви на централата, включително отпускане на допълнителни поне десет милиона долара за всяка асоциация извън средствата по програма „Форърд“.

Целево използване на средствата : Категорична забрана ресурсите на ФИФА да бъдат използвани за лични или предизборни цели.

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