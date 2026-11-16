Санти Дения след шестата поредна загуба на Чехия: Вярвам в този проект повече от всякога

Селекционерът на Чехия Санти Дения защити своите футболисти след поражението с 1:2 от Хърватия в последния кръг от груповата фаза на Лигата на нациите. Чехите завършиха участието си в елитната дивизия с шест загуби от шест мача и голова разлика 3:14, но испанският специалист остава убеден, че тимът се развива в правилната посока.

„Това е труден момент, но вярвам в този проект. Вярвам във всички нас. Знаехме, че ни очакват шест тежки мача срещу едни от най-добрите отбори в света. Гордея се с футболистите, с техните усилия и представянето им“, заяви Дения след срещата в Осиек.

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„Не мисля, че това е бил най-слабият ни мач. Хърватия е много силен съперник. Имахме нови футболисти и направихме няколко промени в титулярния състав. Надявам се, че в следващите мачове вече ще започнем да печелим точки. Срещу Хърватия бяхме много близо до първата“, коментира специалистът.

„Третото място беше задача, която искахме и трябваше да изпълним. Допуснахме грешки, а на това ниво съперниците ги наказват. Това е големият урок за нас. Сега ни предстои тримесечна пауза, през която ще продължим да наблюдаваме футболистите и да работим“, обясни той.

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Испанецът изтъкна младостта на отбора като един от основните аргументи за оптимизма си. По думите му Чехия е разполагала с втория най-млад състав сред участниците в елитната дивизия на Лигата на нациите.

„Най-важни са бъдещето, натрупването на опит и правилната нагласа. Нямам съмнения, че тези футболисти ще продължат да се развиват. Знам, че имаме шест поредни поражения, но отборът винаги се стараеше и често беше равностоен на съперниците си“, подчерта Дения.

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Снимки: Imago