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Славен Билич: Преминахме през труден период, но показахме характер

  • 16 ное 2026 | 06:22
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Славен Билич: Преминахме през труден период, но показахме характер

Селекционерът на Хърватия Славен Билич изрази задоволство от победата с 2:1 над Чехия в последния кръг от груповата фаза на Лигата на нациите. Успехът осигури на „ватрените“ третото място в група А3, участие в плейофите за оставане в елитната дивизия и място в първа урна при жребия за квалификациите за Евро 2028.

„Абсолютно заслужено победихме. Започнахме отлично, отбелязахме ранен гол, а след това за около десет минути загубихме ритъма си. Постепенно възстановихме контрола върху играта. Жалко е, че не отбелязахме повече попадения. Второто полувреме беше много добро, но трябва да бъдем по-ефективни“, коментира Билич.

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„Трябваше да решим мача много по-рано. Не можем да обясняваме всичко с липса на късмет. За щастие, реагирахме бързо и продължихме да играем по същия начин“, добави специалистът.

„Най-важното е, че изпълнихме минималната си цел. Завършихме трети и останахме в първа урна за квалификациите за Европейското първенство. Освен това запазихме възможността да останем в елита на Лигата на нациите чрез плейофите. Преминахме през труден период, но показахме характер“, заяви той.

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Билич не скри, че тежкото поражение с 0:7 от Англия е оставило сериозен отпечатък върху отбора. Според него обаче последвалите двубои срещу Испания и Англия са показали, че Хърватия разполага с необходимите качества да се противопоставя на най-силните европейски съперници.

„Имаме много добър отбор. Именно затова приех тази работа. Оптимист съм за бъдещето“, завърши хърватският селекционер.

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Снимки: Imago

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