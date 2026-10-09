Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол

Георги Иванов и Андрей Петров участваха в срещата на висшите ръководители на УЕФА

  • 9 окт 2026 | 16:23
  • 364
  • 0
Георги Иванов и Андрей Петров участваха в срещата на висшите ръководители на УЕФА

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов и изпълнителният директор Андрей Петров взеха участие в срещата UEFA Top Executive Programme (TEP), която се проведе в Берлин и събра ръководителите на националните футболни асоциации в Европа. В срещата участваха още президентът на УЕФА Александър Чеферин, генералният секретар Теодор Теодоридис, представители на Изпълнителния комитет на европейската футболна централа и ръководители на националните асоциации.

Георги Иванов замина на важна среща в УЕФА
Георги Иванов замина на важна среща в УЕФА

В рамките на работните сесии бяха обсъдени редица ключови теми за настоящето и бъдещето на европейския футбол. Сред основните акценти бяха актуалните развития около ФИФА, принципите за бъдещото разпределение на приходите от европейските първенства и развитието на турнирите за национални отбори.

Особено внимание бе отделено на Европейските квалификации и Лигата на нациите след 2028 г., като бяха обсъдени различни варианти за нови формати на надпреварите. Представителите на европейските федерации дискутираха също международния календар и провеждането на четири двубоя в рамките на един международен прозорец, въпроси, свързани с поведението в масовия футбол, както и финалните препоръки на работната група за равенство между половете.  

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Изпълкомът на БФС ще заседава в понеделник

Изпълкомът на БФС ще заседава в понеделник

  • 9 окт 2026 | 15:32
  • 658
  • 0
Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

  • 9 окт 2026 | 15:22
  • 7777
  • 65
Бислимов преди срещата с Пирин: Важно е да изиграем умно мача

Бислимов преди срещата с Пирин: Важно е да изиграем умно мача

  • 9 окт 2026 | 15:21
  • 365
  • 0
Пламен Андреев: В националния отбор трябва да оставиш егото си настрана

Пламен Андреев: В националния отбор трябва да оставиш егото си настрана

  • 9 окт 2026 | 15:11
  • 436
  • 1
Ботев (Пд) организира церемония в памет на Илиян Филипов преди мача със Славия

Ботев (Пд) организира церемония в памет на Илиян Филипов преди мача със Славия

  • 9 окт 2026 | 14:17
  • 562
  • 0
Каре от Спартак (Варна) пропуска гостуването във Враца

Каре от Спартак (Варна) пропуска гостуването във Враца

  • 9 окт 2026 | 13:39
  • 1033
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Янтра и Вихрен

11-те на Янтра и Вихрен

  • 9 окт 2026 | 16:56
  • 316
  • 0
Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

  • 9 окт 2026 | 15:22
  • 7777
  • 65
ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

  • 9 окт 2026 | 08:23
  • 31910
  • 136
Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

  • 9 окт 2026 | 11:01
  • 11775
  • 9
Гиздол връща крилата в ЦСКА

Гиздол връща крилата в ЦСКА

  • 9 окт 2026 | 09:04
  • 18750
  • 26
Матей Казийски: Понякога ми тежи решението от 2012 година

Матей Казийски: Понякога ми тежи решението от 2012 година

  • 9 окт 2026 | 12:46
  • 6565
  • 27