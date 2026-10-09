Георги Иванов и Андрей Петров участваха в срещата на висшите ръководители на УЕФА

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов и изпълнителният директор Андрей Петров взеха участие в срещата UEFA Top Executive Programme (TEP), която се проведе в Берлин и събра ръководителите на националните футболни асоциации в Европа. В срещата участваха още президентът на УЕФА Александър Чеферин, генералният секретар Теодор Теодоридис, представители на Изпълнителния комитет на европейската футболна централа и ръководители на националните асоциации.

Георги Иванов замина на важна среща в УЕФА

В рамките на работните сесии бяха обсъдени редица ключови теми за настоящето и бъдещето на европейския футбол. Сред основните акценти бяха актуалните развития около ФИФА, принципите за бъдещото разпределение на приходите от европейските първенства и развитието на турнирите за национални отбори.

Особено внимание бе отделено на Европейските квалификации и Лигата на нациите след 2028 г., като бяха обсъдени различни варианти за нови формати на надпреварите. Представителите на европейските федерации дискутираха също международния календар и провеждането на четири двубоя в рамките на един международен прозорец, въпроси, свързани с поведението в масовия футбол, както и финалните препоръки на работната група за равенство между половете.

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