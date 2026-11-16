Роналдиньо: Обичам предизвикателствата, време беше да се завърна

Легендарният Роналдиньо изрази вълнението си след своето дългоочаквано завръщане на футболния терен. 46-годишният бивш кавалер на „Златната топка“ записа първия си официален двубой от 11 години насам, след като започна като титуляр за италианския Равена в мач от Серия C срещу тима на Форли.

Бразилецът остана на игрището през цялото първо полувреме и бе сменен на почивката. Въпреки паузата от професионалния футбол, ветеранът успя да остави следа, като взе пряко участие в атаката, довела до първото попадение за домакините.

11 години по-късно: Легендата Роналдиньо се завърна в игра и озари италианско дерби

След срещата Роналдиньо се обърна към привържениците с емоционално послание в социалната мрежа "Х":

„Изключително съм щастлив, че отново играх в официален мач... Почивах си няколко години, но сега беше време да се завърна, ха-ха. Извън шегата, беше прекрасно да изживея този ден редом до съотборниците си и пред пълни трибуни! Това наистина е много специален момент в моя живот.“

Mt feliz em voltar a disputar uma partida oficial... Descansei uns anos, mas agora é hora de voltar kkkkkk brincadeiras a parte, foi mto bonito viver este dia maravilhoso, com meus companheiros e estádio cheio!!! Com toda certeza um momento especial na minha vida... vocês sabem como eu gosto de me desafiar a fazer coisas diferentes que ninguém ou que poucos fizeram. Esta adrenalina, o cheiro do campo e o encontro com a bola é sempre especial…Obrigado ao meus amigos Lorenzo, Ignácio e Giuseppe Cipriani e toda a equipe do Ravenna, por acreditarem neste sonho e vamos continuar trabalhando para ajudar a conquistar a Itália e o mundo!!! Tenho certeza que estamos no caminho certo… Obrigado a todos os fãs por esta noite inesquecível, aos que vieram de longe me prestigiar e ver uma bela partida de futebol, com muito empenho em busca da subida de liga... Nos vemos em breve família — Ronaldinho (@10Ronaldinho) November 15, 2026

„Знаете колко много обичам предизвикателствата и да правя неща, които никой или почти никой не е правил досега. Този адреналин, мирисът на тревата и контактът с топката – усещането винаги е неповторимо. Благодаря на моите приятели Лоренцо, Игнасио и Джузепе Чиприани, както и на целия клуб Равена за вярата в тази мечта. Ще продължим да работим, за да покорим Италия и целия свят! Убеден съм, че сме поели по правилния път.“

„Благодаря на всички привърженици за тази незабравима вечер, както и на онези, които изминаха дълъг път, за да ми засвидетелстват уважение и да се насладят на хубав футбол. Ще се видим скоро, семейство!“, завърши бразилската звезда.

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Снимки: Gettyimages