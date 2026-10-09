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Ферари остава без подобрения в Сингапур, докато преките съперници залагат на новости

  • 9 окт 2026 | 10:16
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Ферари остава без подобрения в Сингапур, докато преките съперници залагат на новости

Основните претенденти за челото във Формула 1 подходиха с различни стратегии към състезателния уикенд за Гран При на Сингапур. Докато Макларън, Мерцедес и Ред Бул пристигнаха на „Марина Бей“ с нови компоненти по болидите си, Ферари се откроява като единственият от водещите тимове, който не представи никакви технически обновления.

Официалните документи на ФИА за представяне на автомобилите преди уикенда показват, че едва три от всички единадесет отбора са заявили промени. Това очертава сравнително спокойна фаза откъм техническо развитие в шампионата. Въпреки това трите водещи тима избраха да оптимизират ключови зони от автомобилите си, насочвайки усилията си предимно към аеродинамиката и охлаждането, които са от критично значение при тежките условия в Сингапур.

Инженерите на Макларън са подготвили нов въздуховод за предните спирачки. Според документацията на ФИА целта на модификацията е да се увеличи въздушният поток и да се подобри охлаждането на спирачната система – ключов фактор за трасе, където термоуправлението играе решаваща роля.

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Мерцедес залага на две аеродинамични промени, насочени към насочването на въздушния поток. Отборът е променил разпределението на елементите на предното крило, преминавайки към конфигурация с две малки клапи. В допълнение са преработени страничните пластини и долните им секции, както и наклонът на водещите повърхности. От базирания в Бракли тим посочват, че подобренията целят по-добър контрол върху завихрянията от предните гуми и по-висока ефективност в различните работни режими.

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Ред Бул също въвежда две съществени новости за пистата „Марина Бей“. Първата е ревизирано предно крило с променена геометрия на пластините и клапите за по-добро локално притискане и стабилност на потока. Втората промяна включва разширен въздушен изход в задната част около колелата, което позволява по-ефективно отвеждане на топлината при високото натоварване на спирачките.

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Ферари не е единственият тим, който реши да да не променя конфигурацията на автомобила си. Общо осем екипа не са заявили подобрения за Гран при на Сингапур. Наред с Ферари, без подобрения са още Уилямс, Рейсинг Булс, Астън Мартин, Хаас, Алпин, Ауди и Кадилак.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
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Снимки: Imago

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