Формула 1 с второ поредно състезание при много мръсен въздух

Календарът на Формула 1 за сезон 2026 осигури две поредни изяви на пилотите в или до двата града с най-мръсен въздух на планетата. Става въпрос за Куала Лумпур, до който е „Сепанг“, където миналата седмица се проведе Гран При на Бахрейн, а този уикенд звездите от Формула 1 се надбягват по улиците на Сингапур.

Според Индекса за качество на въздуха (AQI), въздухът който дишат хората в Куала Лумпур и Сингапур е класиран в предпоследната категория - „много нездравословен“. По скалата на AQI, колкото повече точки събира въздухът в един град, толкова по-опасен е той за хората.

Can't get much closer 😅 #F1 #SingaporeGP https://t.co/xZ0t38tlNF — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

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Най-добре се диша при въздух в категорията от 0 до 50 точки, а най-зле - на нивото между 300 и 500 пункта, където въздухът е определен като „опасен“ и замърсяването му засяга цялото население на града и околностите му.

Куала Лумпур и Сингапур попадат в категорията „много нездравословен въздух“ (между 201 и 300 точки), като Куала Лумпур е на първо място с 222 точки, а Сингапур е на второ с 212.

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Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

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Снимки: Gettyimages