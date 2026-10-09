Мареска за ситуацията в Манчестър Сити, гостуването на Ливърпул и състоянието на Холанд

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска даде първата си пресконференция, след като клубът бе признат за виновен по множеството обвинения във финансови нарушения. Италианецът заяви, че вярва на клуба и ръководството и това е единственото място, на което иска да бъде. Той увери, че играчите са напълно концентрирани върху предстоящото тежко гостуване на Ливърпул в неделя.

Manchester City boss Enzo Maresca reacts to the club being found guilty of all charges related to serious breaches of Premier League financial rules by an independent commission. City have appealed the verdict. https://t.co/F1TAOOM7XT — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 9, 2026

"Разбирам защо повечето от вас са тук, но единственото, което мога да кажа, е нещо, което вече споделих. Има процес, който тече в момента. Аз напълно се доверявам на клуба. Вярвам на клуба и на хората в него. Именно затова се присъединих към него. Няма друг клуб, в който бих искал да бъда. Много щастлив и горд съм да бъда тук. Казах го още в първия ден.

Наясно съм с усилията, положени от играчите и клуба. Бяха тук в сезона, в който бе спечелен требъл. Знам какво са направили за постигането на тази цел. Постиженията в никакъв случай не са опетнени. Аз и играчите можем да контролираме случващото се на терена и да се съсредоточим върху това. Не можем да влияем на други неща.

Enzo Maresca says he doesn't feel Manchester City's titles have been tainted, despite the club being found guilty of breaking the majority of the 115 financial rules they were accused of breaching. https://t.co/mxjN3XkhDW — Match of the Day (@BBCMOTD) October 9, 2026

Причината да се присъединя към този клуб е, че имам пълно, стопроцентово доверие на собственика, спортния директор, изпълнителния директор – на цялата организация. Нямам никакви съмнения в това. Със сигурност разговарях с представители на клуба. Всички имаме взаимно доверие. Правилният момент да говорим за това е, когато спечелим обжалването.

Знам, че „Анфийлд“ е чудесен стадион, а атмосферата там ще бъде още по-гореща. Именно заради такива мачове реших да стана треньор на този отбор. Ще бъде труден двубой, тежко изпитание. Трябва да сме подготвени. Фокусът трябва да пада върху отбора. Ситуацията може дори да направи нещата по-сложни. Те напълно са способни да се справят с напрежението – имаме играчи, които вече са се сблъсквали с подобни ситуации. Разполагаме с Енцо Фернандес - в Аржентина всеки мач е точно такъв".

Запитан какво ще се случи, ако клубът не успее с жалбата си, Мареска отговори: “А какво ще стане, ако жалбата бъде уважена? Опитваме се да гледаме в бъдещето, а не знаем какво ще се случи. Единственото, което мога да кажа, е, че според мен е редно да се уважава процедурата. В момента тече процедура по обжалване. Ще видим какво ще стане. Ако изпаднем? Вече спечелих Чемпъншип с Лестър. Ако се озовем в Лига 1 - ще видим. Отново мислим за нещо, за което нямаме яснота.

Мареска и Холанд с идентични послания след проблемите на Манчестър Сити

В момента е важно и да бъдем единни. Ерлинг го каза вчера. Това е ситуацията, такъв е шумът около отбора. Най-важното е да продължим да правим правилните неща. Напълно сме единодушни – играчите, собственикът, изпълнителният директор, спортният директор и феновете. Нуждаем се от страстта на нашите привърженици, от техните гласове. Надявам се накрая да празнуваме хубава победа".

Мареска бе попитан и дали би приел да води отбора, ако решението на комисията бе огласено още тогава, както и дали е обсъждал темата за обвиненията, когато е говорил с ръководството преди своето назначение. "100% (б.ред. - би приел работата, ако е бил наясно с решението). Познавам организацията отпреди години, знам колко сериозно подхождат към нещата. Действат както трябва. Искам да говоря за това, когато спечелим обжалването.

Честно казано, не сме обсъждали тази тема тогава. По онова време не смятах, че това е проблем за клуба. А и те подхождат честно. Мисля, че са убедени, че в крайна сметка ще спечелим обжалването".

Италианецът увери, че Ерлинг Холанд е на линия за дербито в неделя, въпреки че имаше някои съмнения след последния мач на Норвегия, в който той направи знак, че иска да бъде заменен.

“ Добре е! Ходи до Марбея, взе си два-три почивни дни, игра голф. Възстанови се. Готов е за “Анфийлд”.

Enzo Maresca asked about Man City's charges: "There is not another club in the world where I would like to be. I'm very happy to be, I'm very proud." https://t.co/HiYSlLVSCT — BeanymanSports (@BeanymanSports) October 9, 2026

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Снимки: Gettyimages