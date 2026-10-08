Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл

Яйсле отказа да коментира Манчестър Сити и даде някои добри новини за Нюкасъл

  • 8 окт 2026 | 17:54
  • 103
  • 0
Яйсле отказа да коментира Манчестър Сити и даде някои добри новини за Нюкасъл

Мениджърът на Нюкасъл Матиас Яйсле разкри, че трима или четирима играчи ще се завърнат след контузии за визитата на Нюкасъл срещу Ковънтри в понеделник вечер. “Свраките” бяха без девет футболисти в мача срещу Хъл Сити, който бе последният за отбора преди паузата на националните отбори. Дан Бърн, Амар Дедич, Антъни Еланга, Нико Гонсалес, Евен Жауен, Жоелинтон, Уилям Осула, Джейкъб Рамзи и Тино Ливраменто пропуснаха въпросния мач, но някои от тях ще се завърнат в състава.

„Не всички са се завърнали. Засега трима или четирима играчи са готови да попаднат в групата за мача“, каза Яйсле. „Вече видяхте Жоелинтон миналата седмица – той взе частично участие тогава, а сега бележи напредък и състоянието му се подобрява все повече. Със сигурност се завръщат и други играчи, което е от полза, но трябва да подходим разумно към управлението на натоварването”, заяви Яйсле.

Германецът отказа да коментира темата с Манчестър Сити.

"Като мениджър на друг клуб, не мога да съдя. Това не е моя работа, нито влиза в служебните ми задължения. Компетентните органи се занимават с въпроса и вече има ясен ред за действие. Що се отнася до нас – и говоря от името на целия клуб – правилният подход е да се съсредоточим върху нещата, на които можем да повлияем. В крайна сметка всичко опира до моята работа и до това, което зависи от мен в мача срещу Ковънтри в понеделник.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Съвет към Нико Уилямс: Спирай социалните мрежи, ако пречат на съня ти

Съвет към Нико Уилямс: Спирай социалните мрежи, ако пречат на съня ти

  • 8 окт 2026 | 15:51
  • 851
  • 0
Играчите на Манчестър Сити се събраха за първа тренировка след шокиращите новини

Играчите на Манчестър Сити се събраха за първа тренировка след шокиращите новини

  • 8 окт 2026 | 15:41
  • 833
  • 0
Ювентус засилва интереса си към млад талант на Сасуоло

Ювентус засилва интереса си към млад талант на Сасуоло

  • 8 окт 2026 | 15:33
  • 517
  • 0
Агент разкри какво са казали шефовете на Ман Сити на звездите си след новината за вината на клуба

Агент разкри какво са казали шефовете на Ман Сити на звездите си след новината за вината на клуба

  • 8 окт 2026 | 15:07
  • 6628
  • 4
Ромарио защити Кристиано: Трябваше още по-рано да прати Жезус на майната си

Ромарио защити Кристиано: Трябваше още по-рано да прати Жезус на майната си

  • 8 окт 2026 | 14:59
  • 2287
  • 13
Чуамени: Рискувах да играя контузен на Световното, но не съжалявам

Чуамени: Рискувах да играя контузен на Световното, но не съжалявам

  • 8 окт 2026 | 14:50
  • 463
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Насрочиха отложения двубой Левски - Лудогорец

Насрочиха отложения двубой Левски - Лудогорец

  • 8 окт 2026 | 15:53
  • 11206
  • 22
ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако

ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако

  • 8 окт 2026 | 10:13
  • 21849
  • 85
В Румъния: Еди Йорданеску вариант за България

В Румъния: Еди Йорданеску вариант за България

  • 8 окт 2026 | 11:19
  • 8914
  • 13
Спрягат и познат у нас сърбин за нов селекционер на България

Спрягат и познат у нас сърбин за нов селекционер на България

  • 8 окт 2026 | 08:06
  • 24427
  • 65
Из новата автобиография на сър Алекс: за оттеглянето му, Гуардиола, мозъчния му кръвоизлив, съпругата му и новия стадион на Юнайтед

Из новата автобиография на сър Алекс: за оттеглянето му, Гуардиола, мозъчния му кръвоизлив, съпругата му и новия стадион на Юнайтед

  • 8 окт 2026 | 12:58
  • 7414
  • 9
Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

  • 8 окт 2026 | 10:34
  • 11234
  • 7