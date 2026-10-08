Яйсле отказа да коментира Манчестър Сити и даде някои добри новини за Нюкасъл

Мениджърът на Нюкасъл Матиас Яйсле разкри, че трима или четирима играчи ще се завърнат след контузии за визитата на Нюкасъл срещу Ковънтри в понеделник вечер. “Свраките” бяха без девет футболисти в мача срещу Хъл Сити, който бе последният за отбора преди паузата на националните отбори. Дан Бърн, Амар Дедич, Антъни Еланга, Нико Гонсалес, Евен Жауен, Жоелинтон, Уилям Осула, Джейкъб Рамзи и Тино Ливраменто пропуснаха въпросния мач, но някои от тях ще се завърнат в състава.

„Не всички са се завърнали. Засега трима или четирима играчи са готови да попаднат в групата за мача“, каза Яйсле. „Вече видяхте Жоелинтон миналата седмица – той взе частично участие тогава, а сега бележи напредък и състоянието му се подобрява все повече. Със сигурност се завръщат и други играчи, което е от полза, но трябва да подходим разумно към управлението на натоварването”, заяви Яйсле.

Германецът отказа да коментира темата с Манчестър Сити.

"Като мениджър на друг клуб, не мога да съдя. Това не е моя работа, нито влиза в служебните ми задължения. Компетентните органи се занимават с въпроса и вече има ясен ред за действие. Що се отнася до нас – и говоря от името на целия клуб – правилният подход е да се съсредоточим върху нещата, на които можем да повлияем. В крайна сметка всичко опира до моята работа и до това, което зависи от мен в мача срещу Ковънтри в понеделник.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google