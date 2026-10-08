Холанд със специално послание към феновете на Манчестър Сити: Трябва да бъдем единни

Голмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд призова феновете на клуба да останат обединени и да запазят позитивната си нагласа въпреки трудните времена, произтичащи от новината, че клубът бе признат за виновен по всички обвинения във финансови нарушения. Норвежецът не коментира конкретно тази ситуация, но подчерта, че всички, свързани с клуба, трябва да се подкрепят, независимо какво се случва.

"We have to stay positive, look ahead and try to win football games." 🗣️ @Erling previews this weekend's trip to Anfield. https://t.co/t8wv3L2MkY — Manchester City (@ManCity) October 8, 2026

“Мисля, че феновете на Сити, които ще пътуват до “Анфийлд”, ще си прекарат добре. Трябва да бъдем единни, да се подкрепяме и да пазим позитивна нагласа. Каквото и да се случва в живота, винаги трябва да се усмихваме. Трябва да запазим позитивна нагласа, да гледаме напред, да се опитваме да печелим футболните мачове и да се наслаждаваме на ситуацията. Трябва да бъдем единни и да си даваме взаимна обич. Така че – нека бъдем заедно, да се наслаждаваме на пътя и да се усмихваме.

Държа много на това място, както и на Великобритания като цяло. Родителите ми също живяха тук десет години – в Нотингам и Лийдс. Никога не са живели в Манчестър, но баща ми, разбира се, тренираше всеки ден в базата в Карингтън. Аз прекарах тук първите си четири години, брат ми – девет, а сестра ми – шест, така че това е специално място за нас. Трябва да кажа, че държа много на Сити. Държа много и на феновете, защото самият аз съм фен на клуба – съпреживявам нещата заедно с тях.“

Холанд коментира и предстоящото гостуване на “Анфийлд”, определяйки мачовете с Ливърпул като специални.

"Винаги е специално да играеш срещу Ливърпул. Особено заради Пеп и Клоп. Спомням си как, докато бях в Залцбург и Дортмунд, гледах мачовете им и виждах как се стимулираха взаимно. Двубоите на "Анфийлд" винаги са специални. Печелил съм там, завършвал съм наравно, губил съм. Така че винаги е специално – всеки мач във Висшата лига е различен, а всеки двубой срещу Ливърпул винаги е специален.“

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