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Лампард също се произнесе за скандала със Сити

  • 9 окт 2026 | 00:54
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Лампард също се произнесе за скандала със Сити

Франк Лампард смята, че евентуалното лишаване на бившия му отбор от времето на неговата състезателна кариера Манчестър Сити от титли може да бъде само формално, тъй като играчите така или иначе ще продължават да се чувстват победители.

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„Имам титли, но те не висят по стените ми. Те се пазят в главата ми.

Повечето футболисти, играли срещу най-силните съперници, са работили много усърдно за победата. Затова мисля, че ще бъде много трудно да се отнемат титлите от всеки един от тях, тъй като те трябва да бъдат в главата, а не в красиви стъклени витрини или някъде другаде“, заяви Лампард, който към момента е мениджър на новака в Премиър лийг Ковънтри.

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Лампард носи фланелката на Манчестър Сити през сезон 2014/2015. По време на престоя си на “Етихад” обаче играчът, който е по-известен с периода си в Челси, не спечели нито един трофей.

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