Лампард също се произнесе за скандала със Сити

Франк Лампард смята, че евентуалното лишаване на бившия му отбор от времето на неговата състезателна кариера Манчестър Сити от титли може да бъде само формално, тъй като играчите така или иначе ще продължават да се чувстват победители.

Мареска и Холанд с идентични послания след проблемите на Манчестър Сити

„Имам титли, но те не висят по стените ми. Те се пазят в главата ми.



Повечето футболисти, играли срещу най-силните съперници, са работили много усърдно за победата. Затова мисля, че ще бъде много трудно да се отнемат титлите от всеки един от тях, тъй като те трябва да бъдат в главата, а не в красиви стъклени витрини или някъде другаде“, заяви Лампард, който към момента е мениджър на новака в Премиър лийг Ковънтри.

Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от 115 обвинения

Лампард носи фланелката на Манчестър Сити през сезон 2014/2015. По време на престоя си на “Етихад” обаче играчът, който е по-известен с периода си в Челси, не спечели нито един трофей.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google