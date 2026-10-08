Играчите на Манчестър Сити се събраха за първа тренировка след шокиращите новини

Енцо Мареска и неговите играчи се събраха днес за първа тренировка, след като Манчестър Сити бе признат за виновен по всички обвинения във финансови злоупотреби. Мениджърът пристигна пръв на клубната база малко след 09.30 часа (11.30 българско време), като вдигна пръст към събралите се репортери и се усмихна широко, показвайки добро настроение.

Същият поздрав отправи и голямата звезда Ерлинг Холанд, за когото в един момент се появиха съмнения, че може да пропусне дербито с Ливърпул заради мускулна преумора. Имаше и информации, че клубът е разрешил на норвежеца да получи малко по-дълга почивка, но той е на линия още за първата тренировка след паузата за националните отбори.

Днес за първи път Мареска ще обсъди ситуацията с играчите си.

Очакванията са в неделя феновете на Ливърпул да създадат адска атмосфера за “гражданите”, които до момента са единственият отбор с пълен актив в Премиър лийг след първите пет кръга.

#ManCity have returned to training! 😁👍 📸 Martin Rickett/PA Wire https://t.co/suKZYDzOOq — City Xtra (@City_Xtra) October 8, 2026

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Снимки: Imago