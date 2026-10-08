Полицията в Мърсисайд е нащрек: опасения от нови атаки срещу клубния автобус на Сити преди дербито с Ливърпул

Полицията в Мърсисайд обяви, че е взела всички мерки за сигурност преди неделния сблъсък на „Анфийлд“ на фона на нарастващите опасения, че клубният автобус на Манчестър Сити отново може да стане обект на атаки от страна на привържениците на Ливърпул.

Шампионите очакват изключително враждебна атмосфера при визитата си на мърсисайдци. Това ще бъде първият им мач, след като по време на международната пауза независимата комисия обяви дългоочакваното си решение, признавайки ги за виновни по почти всички обвинения за мащабни финансови нарушения. Констатациите посочиха, че собствениците на Сити са инвестирали лични средства, за да симулират спазване на финансовите правила.

Допълнително напрежение внесе разпространяващо се в социалните мрежи съобщение, което призовава феновете на домакините да се съберат за масово „посрещане на автобуса“ в близост до стадиона няколко часа преди първия съдийски сигнал в 16:30 часа. В публикацията привържениците са подканени да носят със себе си знамена, транспаранти, пиротехника, факли и бутилки сайдер Koppaberg.

Ситуацията поражда основателно безпокойство в лагера на „гражданите“, тъй като возилото на отбора неколкократно е ставало мишена в тези двубои. Най-тежкият случай бе през 2018 година преди първия четвъртфинал от Шампионската лига, когато Пеп Гуардиола и неговите футболисти бяха засипани с канонада от бутилки и тухли по пътя към съоръжението. Тогава щетите бяха толкова сериозни, че рейсът бе негоден да транспортира състава обратно до Манчестър. За огромно недоволство на ръководството на „Етихад“, тогава не бяха извършени никакви арести въпреки щетите за хиляди паундове.

Хвърляне на предмети по превозното средство на Манчестър Сити имаше също през 2014 и 2022 година. Преди две години евентуален инцидент бе избегнат благодарение на обходен маршрут и полицейски кордон с мотоциклети, които гарантираха безопасното придвижване на тима.

От полицията в Мърсисайд увериха, че са запознати с организираната онлайн кампания и през цялата седмица работят по подходящ план за опазване на обществения ред. Източници от Ливърпул коментираха, че подготовката за срещата протича в обичаен режим, като клубът, привържениците и органите на реда провеждат регулярни срещи преди всяко домакинство. Въпреки това на трибуната „Коп“ се очаква крайно наелектризирана атмосфера след последните събития около съперника.

🚨 NEW: Merseyside Police are preparing for a potentially hostile reception for the Manchester City team bus ahead of Sunday’s clash with Liverpool at Anfield. A social media post is promoting a “Bus Greeting” on Anfield Road around two hours before kick-off, with supporters urged to bring flags, banners, pyrotechnics and flares. Police are aware of the plans and say an appropriate policing operation will be in place. @MikeKeegan_DM — Kalshi Footy (@KalshiFooty) October 8, 2026

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