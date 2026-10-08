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Агент разкри какво са казали шефовете на Ман Сити на звездите си след новината за вината на клуба

  • 8 окт 2026 | 15:07
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Агент разкри какво са казали шефовете на Ман Сити на звездите си след новината за вината на клуба

Шефовете на Манчестър Сити са уверили звездите на отбора, че няма поводи за тревоги след решението на независимата комисия, че клубът е виновен по всички обвинения за финансови нарушения в периода от 2009-а до 2018 година. Това разкри Енцо Райола, агентът на Джанлуиджи Донарума.

“Ще промени ли нещо хаосът в Манчестър Сити? Не, нищо няма да се промени за нас, за Джиджо. Периодично излизат новини по тази тема, но клубът е разговарял с Джиджо и всички са спокойни. Предстоят важни мачове с Ливърпул и ПСЖ, а след това спортното правосъдие ще се произнесе. Но Джиджо е получил уверения от Манчестър Сити, че всичко ще бъде наред”, заяви Енцо Райола.

От “Етихад Стейдиъм” вече официално подадоха своята жалба и увериха, че имат неопровержими доказателства, които ще доведат до отмяна на първоначалната присъда.

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