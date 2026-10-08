Агент разкри какво са казали шефовете на Ман Сити на звездите си след новината за вината на клуба

Шефовете на Манчестър Сити са уверили звездите на отбора, че няма поводи за тревоги след решението на независимата комисия, че клубът е виновен по всички обвинения за финансови нарушения в периода от 2009-а до 2018 година. Това разкри Енцо Райола, агентът на Джанлуиджи Донарума.

“Ще промени ли нещо хаосът в Манчестър Сити? Не, нищо няма да се промени за нас, за Джиджо. Периодично излизат новини по тази тема, но клубът е разговарял с Джиджо и всички са спокойни. Предстоят важни мачове с Ливърпул и ПСЖ, а след това спортното правосъдие ще се произнесе. Но Джиджо е получил уверения от Манчестър Сити, че всичко ще бъде наред”, заяви Енцо Райола.

От “Етихад Стейдиъм” вече официално подадоха своята жалба и увериха, че имат неопровержими доказателства, които ще доведат до отмяна на първоначалната присъда.

🚨 Donnarumma's Agent: City Delivered This Message To Players After Verdict - Enzo Raiola says City have assured Donnarumma that "sporting justice" will prevail - Comes after City were found guilty on 114 of 115 financial breach charges - Rival clubs reportedly demanding unprecedented punishment over the verdict - City have lodged an appeal, accusing the panel of "Premier League conspiracy theories" - Raiola insists the chaos "changes nothing" for him or his client - Says the club has spoken to Donnarumma and "everyone is calm" internally - Focus said to be on upcoming games against Liverpool and PSG for now - Donnarumma and City's internationals return to training Thursday - Squad preparing for Sunday's Premier League trip to Anfield — Football Culture (@CultFooty) October 8, 2026

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