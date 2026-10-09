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Компани: Гордея се с всичко, което постигнахме на терена с Манчестър Сити

  • 9 окт 2026 | 12:04
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Компани: Гордея се с всичко, което постигнахме на терена с Манчестър Сити

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани, който е бивш капитан на Манчестър Сити, отказа да коментира казуса с клуба, чиято легенда е, но заяви, че е горд с всичко, постигнато на терена с екипа на “гражданите”.

“Играх 11 години за клуба и обичах всеки миг, прекаран там. Наистина се гордея с всичко, което постигнахме и направихме на терена. Що се отнася до всичко останало – като играч не си част от това. А в момента, като треньор на Байерн (Мюнхен), не се занимавам толкова с тази тема. Фокусът ми е върху подготовката за мача следващата седмица, върху двубоя, който трябва да спечелим утре, и върху всичко останало, свързано с треньорската ми работа”, заяви Компани по време на днешната си пресконференция.

След това белгиецът се насочи към сблъсъка с Аугсбург, който определи като изключително важен. Именно срещу този съперник шампионите допуснаха единствената си загуба в Бундеслигата през миналия сезон.

"Вчера проведохме пълноценна тренировка. Предстои ни важен мач в събота, а играчите бяха изключително мотивирани. Сега фокусът отново е изцяло върху Байерн. Те искат да доказват качествата си постоянно – както на тренировките, така и в предстоящия двубой срещу Аугсбург. Надявам се тази тенденция да се запази и през следващите дни. Джамал Мусиала получи контузия и е аут, но освен това всички се завърнаха здрави след ангажиментите си с националните отбори.

Това е много важен мач. Миналата година загубихме само един двубой в Бундеслигата и той беше срещу Аугсбург. Все пак става въпрос за дерби, при това гостуване”.

Компани не пожела да се впуска в разсъждения за шансовете на своите играчи за “Златната топка”.

“Надявам се играч на Байерн да спечели. За мен най-важното обаче е да спечелим всичко като отбор. Това е приоритет и за Майкъл Олисе и Хари Кейн. Именно това отличава тези играчи.“

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