Ботев (Враца) и Спартак (Варна) търсят завръщане на победния път

Ботев (Враца) и Спартак (Варна) се изправят един срещу друг в двубой от 11-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадиона под връх Околчица стартира в 15:00 часа с първия съдийски сигнал на Георги Стоянов.

Двата отбора са съседи в класирането - домакините заемат деветата позиция със своите 9 точки, докато "соколите" имат една повече и се намират на осмото място. Преди паузата тимът на Тодор Симов направи 2:2 с Дунав в Русе, докато варненци отстъпиха с минималното 0:1 на Локомотив (София) на "Коритото".

Спартак няма успех от седем срещи насам и със сигурност ще направи всичко възможно да се завърне на победния път. Такава е нагласата и в лагера на домакините, които са в серия от две поредни равенства.

Славия победи Ботев (Враца) в контрола

По време на паузата врачани изиграха контрола срещу Славия и загубиха с 1:2. Васил Петров пък раздели своите футболисти на два отбора, които направиха проверка помежду си.

Спартак (Варна) направи полезна проверка

Лошата новина за Ботев е травмата на Преслав Боруков, заради която нападателят ще бъде извън терените до края на календарната година.

Лоша новина за Ботев (Враца)

"Соколите" ще бъдат без трайно контузения Матео Петрашило, а мача пропускат още нападателите Ахмед Ахмедов и Анхел Гомес, градивният халф Томаш Силва и младежкият национал Цветослав Маринов.

Каре от Спартак (Варна) пропуска гостуването във Враца

Ботев (Враца) - Спартак (Варна)

Начало: 15:00 часа

Съдия: Георги Стоянов

Стадион: "Христо Ботев", Враца

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