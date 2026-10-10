Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)

Ботев (Враца) и Спартак (Варна) търсят завръщане на победния път

  • 10 окт 2026 | 07:20
  • 1339
  • 3
Ботев (Враца) и Спартак (Варна) търсят завръщане на победния път

Ботев (Враца) и Спартак (Варна) се изправят един срещу друг в двубой от 11-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадиона под връх Околчица стартира в 15:00 часа с първия съдийски сигнал на Георги Стоянов.

Двата отбора са съседи в класирането - домакините заемат деветата позиция със своите 9 точки, докато "соколите" имат една повече и се намират на осмото място. Преди паузата тимът на Тодор Симов направи 2:2 с Дунав в Русе, докато варненци отстъпиха с минималното 0:1 на Локомотив (София) на "Коритото".

Спартак няма успех от седем срещи насам и със сигурност ще направи всичко възможно да се завърне на победния път. Такава е нагласата и в лагера на домакините, които са в серия от две поредни равенства.

Славия победи Ботев (Враца) в контрола
Славия победи Ботев (Враца) в контрола

По време на паузата врачани изиграха контрола срещу Славия и загубиха с 1:2. Васил Петров пък раздели своите футболисти на два отбора, които направиха проверка помежду си.

Спартак (Варна) направи полезна проверка
Спартак (Варна) направи полезна проверка

Лошата новина за Ботев е травмата на Преслав Боруков, заради която нападателят ще бъде извън терените до края на календарната година.

Лоша новина за Ботев (Враца)
Лоша новина за Ботев (Враца)

"Соколите" ще бъдат без трайно контузения Матео Петрашило, а мача пропускат още нападателите Ахмед Ахмедов и Анхел Гомес, градивният халф Томаш Силва и младежкият национал Цветослав Маринов.

Каре от Спартак (Варна) пропуска гостуването във Враца
Каре от Спартак (Варна) пропуска гостуването във Враца

Ботев (Враца) - Спартак (Варна)

Начало: 15:00 часа
Съдия: Георги Стоянов
Стадион: "Христо Ботев", Враца

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Треньорът на Фратрия: Не изпълнихме плана си

Треньорът на Фратрия: Не изпълнихме плана си

  • 9 окт 2026 | 22:27
  • 1338
  • 0
Иван Иванов след победата: Не съм доволен

Иван Иванов след победата: Не съм доволен

  • 9 окт 2026 | 22:13
  • 2058
  • 4
Етър удари Фратрия с два бързи гола и куриозна дузпа

Етър удари Фратрия с два бързи гола и куриозна дузпа

  • 9 окт 2026 | 21:52
  • 13577
  • 34
Кьосев: Един от слабите мачове за нас

Кьосев: Един от слабите мачове за нас

  • 9 окт 2026 | 19:58
  • 1300
  • 2
Стилиян Петров скочи на Лъчо Танев и БФС: Футболът ни страда от плевели, те от години задушават хубавата трева

Стилиян Петров скочи на Лъчо Танев и БФС: Футболът ни страда от плевели, те от години задушават хубавата трева

  • 9 окт 2026 | 19:46
  • 15952
  • 78
Янтра посече лидера

Янтра посече лидера

  • 9 окт 2026 | 19:18
  • 16224
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Пълен стадион по тъжен повод чака Ботев и Славия

Пълен стадион по тъжен повод чака Ботев и Славия

  • 10 окт 2026 | 07:30
  • 2113
  • 0
"Железничарско" дерби в "Надежда"

"Железничарско" дерби в "Надежда"

  • 10 окт 2026 | 07:40
  • 1021
  • 0
Етър удари Фратрия с два бързи гола и куриозна дузпа

Етър удари Фратрия с два бързи гола и куриозна дузпа

  • 9 окт 2026 | 21:52
  • 13577
  • 34
Отлично представяне на Везенков изведе Олимпиакос до успех в първото домакинство от Евролигата

Отлично представяне на Везенков изведе Олимпиакос до успех в първото домакинство от Евролигата

  • 9 окт 2026 | 21:07
  • 8961
  • 4
Какъв ад очаква Манчестър Сити на "Анфийлд"

Какъв ад очаква Манчестър Сити на "Анфийлд"

  • 10 окт 2026 | 08:27
  • 885
  • 0