Каре от Спартак (Варна) пропуска гостуването във Враца

Отборът на Спартак (Варна) ще бъде без някои основни играчи в предстоящия двубой с Ботев (Враца) в събота. Срещата ще бъде пропусната от нападателите Ахмед Ахмедов и Анхел Гомес, градивния халф Томаш Силва и младежкия национал Цветослав Маринов.

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Тези отсъствия няма да повлияят на тактическата постройка на отбора. Така на върха на атаката, като заместник на Ахмедов, ще застане Цветелин Чунчуков, а Самуел Майор и Жота Лопеш ще имат главна роля в средата на терена.

Наскоро завърши и последната процедура по брандиране на клубния автобус, закупен от привържениците. Бусът потегля към Околчица с регистрационен номер 1918 - годината на създаването на клуба. Според феновете това е една добра поличба за предстоящи успехи.



Пламен Трендафилов

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