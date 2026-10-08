"Соколите" потеглят към Враца с желание да променят статистиката

Някои от основните футболисти на Спартак Варна се възстановяват успешно от травмите си в началото на новата седмица. Таранът Ахмед Ахмедов, крилото Антон Иванов, халфът Хосе Буа и десният бранител Деян Лозев получиха леки контузии, но вече са ги преодолели. Очаква се и четиримата да попаднат в групата на „соколите“ за предстоящото гостуване на Ботев Враца.

Единствено плеймейкърът Томаш Силва остава под въпрос за двубоя. Неговият евентуален заместник Жота Лопеш обаче се намира в отлична кондиция и е готов да заеме мястото му. Ботев Враца е един от неудобните съперници на „соколите“ в исторически план. На ниво efbet Лига врачани са записали 17 победи срещу 10 за Спартак, а в други 9 срещи не е бил излъчен победител.

В тези двубои незабравимият Стефан Найденов – Фалкао е най-резултатният футболист на варненци с 5 попадения, отбелязани в периода между 1982 и 1988 г. Междувременно старши треньорът Васил Петров продължава да следи изкъсо младите футболисти, които отскоро тренират с първия тим. В последната приятелска среща, в която отборът не беше разделен на два състава, наставникът даде възможност за изява на редица млади играчи.

Един от тях направи особено добро впечатление. Роденият в Киев млад украинец Микита Парша, който тренира в школата на „соколите“, се включи отлично по дясното крило. Парша дори отбеляза гол в стил „Франческо Тоти“ и заслужено обра аплодисментите на зрителите. Представянето му е поредният знак, че в школата на Спартак има млади футболисти, които постепенно започват да привличат вниманието на треньорския щаб.



Пламен Трендафилов

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