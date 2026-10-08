В Макларън чакат Ламбиазе още догодина

През пролетта беше обявено, че състезателният инженер на Макс Верстапен Джанпиеро Ламбиазе ще напусне Ред Бул и ще премине в Макларън. Там той ще е състезателен директор и ще работи под прякото ръководство на шефа на тима Андреа Стела.

Първоначално се смяташе, че Ламбиазе ще може да започне работа в Макларън през 2028 година, за да изтече 1-годишният срок, който ограничава изнасянето на информация от важни фигури от един отбор към друг във Формула 1. Сега обаче се появи информация, че Ламбиазе може да стартира в Уокинг по-рано от очакваното.

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„Аз съм оптимист и се надявам, че ще видим Джанпиеро при нас в някакъв момент още догодина - заяви големият шеф на Макларън Зак Браун. - Много съм доволен от работата на тима. Сезонът за нас започна трудно, но след започнахме да постигаме успехи и смятам, че сега вече ситуацията е под контрол.“

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Снимки: Gettyimages